Acertijo: “La Nacional de Perú es la más importante del circuito”

El freestyler chileno habló sobre el recibimiento de la comunidad peruana | FOTO: X Acertijo

El freestyler chileno habló sobre el recibimiento de la comunidad peruana | FOTO: X Acertijo

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La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 contará con una presencia internacional en la mesa de jurados. Acertijo, uno de los referentes de la escena chilena, llegó al país para integrar una edición de especial relevancia: el campeón nacional clasificará para una Final Internacional que también se celebrará en territorio peruano.

Durante su visita, el freestyler chileno se refirió al trato recibido por la comunidad peruana, al momento actual de la escena local, a la trascendencia de esta Nacional y a la histórica participación de Almendrades en la Final Internacional de Chile.

Un recibimiento entre países hermanos

Acertijo dejó ver el aprecio que siente por Perú. Para él, cada viaje al país tiene un valor particular por el vínculo entre ambas escenas y por el respeto mutuo que existe entre sus comunidades.

"Siempre muy bien. Chile y Perú son países hermanos que siempre se reciben muy bien. Me encanta venir a Perú, así que muy agradecido por la invitación", comentó.

Su presencia como jurado aporta una perspectiva externa a una Final Nacional cargada de significado. No solo estarán en disputa las rondas, los punchlines y la puesta en escena: también se elegirá al representante local para una Internacional que volverá a tener acento peruano.

Perú es una de las escenas más infravaloradas

Al referirse al freestyle peruano, Acertijo fue claro. A su juicio, la escena nacional posee un nivel alto, aunque en muchas ocasiones no recibe el reconocimiento que merece dentro del circuito.

"Yo siempre la he visto muy bien, a pesar de que siento que a veces es una de las escenas más infravaloradas", señaló.

Desde su perspectiva, la identidad peruana sobre el escenario se define por rasgos muy concretos: intensidad, presencia y musicalidad. "Perú tiene características muy propias, como la agresividad y la fuerza con la que se plantan en el escenario, pero combinado siempre con el flow que le ponen, con los ritmos", explicó.

Esa mezcla de pegada, actitud y ritmo es, para Acertijo, una de las razones por las que el freestyle peruano tiene argumentos para medirse de igual a igual con cualquier otra escena.

Una Nacional con peso internacional

La Final Nacional de Perú 2026/27 no será una edición cualquiera dentro del calendario. El ganador no solo se quedará con el título del país, sino que obtendrá el cupo como representante local hacia una Final Internacional que se disputará en Perú.

Para Acertijo, ese escenario convierte a esta edición en una de las más relevantes del circuito. "Que los 16 competidores estén en su mejor momento, en su mejor nivel, y que sea una gran Nacional", dijo al referirse a lo que espera del evento.

Después añadió una frase que sintetiza el peso de esta temporada: "Creo que esta es quizás la Nacional más importante del circuito porque vamos a estar seleccionando al representante local de la Internacional, entonces es un desafío muy grande".

Ese reto se sentirá desde la primera batalla. Con 16 competidores peleando por la corona, cada enfrentamiento puede definir el camino de quien asuma la responsabilidad de representar a Perú ante su propia afición.

No tienen nada que envidiarle a ninguna otra escena

Acertijo también respondió sobre si las Nacionales de Perú pueden estar entre las mejores del circuito. Su reflexión volvió sobre una idea central: la escena peruana necesita valorarse más a sí misma.

"Siento que la escena peruana a veces es muy infravalorada hasta por los mismos peruanos", afirmó.

Para el chileno, el reconocimiento debe nacer desde dentro. "Siento que siempre el darse valor tiene que partir por uno mismo, y mi invitación es a que se valoren porque realmente no tienen nada que envidiarle a ninguna otra escena", añadió.

Sus declaraciones llegan en un momento decisivo. Perú afrontará una Final Nacional con campeones, competidores experimentados, nuevas caras y nombres que buscan consolidarse. A ello se suma un horizonte internacional que eleva tanto la exigencia como la oportunidad.

Almendrades y una Internacional que rompió expectativas

Uno de los episodios más comentados de la temporada pasada fue la actuación de Almendrades en la Final Internacional de Chile. El peruano llegó como campeón nacional, superó cruces de alto nivel y acabó como subcampeón ante El Menor, en una presentación que sorprendió a buena parte del circuito.

Acertijo lo resumió con una idea contundente: "Almendrades en particular la rompió".

El chileno subrayó que el peruano logró conectar con el público y superar lo que muchos esperaban en una instancia de máxima exigencia. "Se ganó al público, le ganó a Chuty si no me equivoco, entonces rompió todas las expectativas", comentó.

Para Acertijo, aquella campaña dejó una lección clara sobre la competencia: nada está decidido antes de subir al escenario. "Es una demostración también de que el freestyle no tiene un destino escrito, sino que se van creando nuevas historias, todo es posible", señaló.

Y esa idea enlaza directamente con lo que podría ocurrir en Perú: "Este viernes puede ganar un novato o puede ganar un consagrado, todos tienen las mismas posibilidades".

El fenómeno peruano: rookies que se vuelven campeones

En los últimos años, Red Bull Batalla Perú ha mostrado una particularidad: en varias ocasiones, el título terminó en manos de nombres que no llegaban necesariamente como favoritos. Acertijo considera que ese patrón también forma parte de la esencia de la competencia.

"Creo que también tiene que ver con el mismo fenómeno de la competencia, de Red Bull Batalla, con esa inspiración sobre ‘dar alas’ a los nuevos, a los que quieren emprender su vuelo", explicó.

A su entender, Red Bull Batalla cumple una función importante al descubrir y proyectar nuevos talentos. "Tiene que ver con eso, con buscar nuevos talentos, con darles la oportunidad, con potenciarlos", agregó.

Eso, sin embargo, no deja fuera a los nombres consolidados. Acertijo también remarcó que los más experimentados tienen el derecho de seguir compitiendo por más logros: "Eso no le quita también la oportunidad a algún consagrado a que busque un bicampeonato, un tricampeonato. Totalmente válido".

Un jurado abierto a los 16 competidores

Aunque la lista de participantes reúne nombres de gran peso, Acertijo asegura que no llega con preferencias por ninguno. Como jurado, su intención será escuchar a todos con la misma atención.

"Con los 16. No vengo con ninguna inclinación a ninguno en particular", afirmó cuando se le preguntó a quién tenía más ganas de ver competir.

Su criterio será el mismo para cada participante: "Vengo súper abierto a los 16, con el mismo oído, la misma concentración y el mismo respeto al trabajo de todos".

Esa postura será decisiva en una Nacional en la que cada detalle puede inclinar la balanza. Respuesta, coherencia, flow, puesta en escena, actitud y control del momento formarán parte de una noche en la que todos intentarán demostrar por qué merecen representar al país.

La visión de Acertijo resume el espíritu de esta etapa del freestyle: respeto por la trayectoria, atención a las nuevas generaciones y la convicción de que cualquier MC puede protagonizar una noche memorable.

Este 12 de septiembre, en Paradiso Lima, la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 pondrá a prueba esa premisa. Serán 16 MCs, un título en disputa y un objetivo mayor: representar a Perú en una Internacional en casa. Para Acertijo, la escena peruana tiene condiciones para responder. Ahora deberá demostrarlo sobre el escenario.