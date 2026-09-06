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Europa está moviendo su oro fuera de América del Norte: qué hay detrás de la decisión de varios países

Londres es uno de los principales centros mundiales de negociación de oro, por lo que el Banco de Inglaterra se ha convertido en un importante lugar de almacenamiento.

Países Bajos trasladó 86 toneladas de oro que estaban almacenadas en Estados Unidos y Canadá hacia Londres.
Países Bajos trasladó 86 toneladas de oro que estaban almacenadas en Estados Unidos y Canadá hacia Londres. | Foto: Magnific
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Varios países europeos están cambiando el lugar donde almacenan sus reservas de oro mientras aumenta la incertidumbre geopolítica y económica. La decisión ha despertado preguntas sobre las razones detrás de estos movimientos y sobre si los bancos centrales están anticipando tiempos difíciles.

Sin embargo, los expertos señalan que también influyen factores como la facilidad para negociar el oro, la inflación, los tipos de interés y la necesidad de diversificar las reservas.

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¿Por qué los países europeos están trasladando su oro?

El Banco Central de Países Bajos explicó que la reubicación busca estar mejor preparado para crisis graves y mantener el metal precioso fácilmente disponible en caso de una emergencia. Unas 86 toneladas de las aproximadamente 313 toneladas que tenía almacenadas en Estados Unidos y Canadá fueron llevadas a Londres.

No se trata de un movimiento aislado. Francia también trasladó este año reservas de oro desde Estados Unidos a territorio francés, mientras que Alemania había transferido más de 216 toneladas desde depósitos extranjeros hasta 2016. Según analistas, la ubicación de las reservas se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para los bancos centrales.

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Londres se convierte en un destino clave para las reservas de oro

El Banco de Inglaterra es uno de los principales custodios de oro del mundo y sus bóvedas almacenan alrededor de 400.000 lingotes, valorados en más de US$270.000 millones. Londres también es uno de los grandes centros internacionales para comprar y vender este metal precioso.

Tener el oro cerca de un importante mercado permite a los bancos centrales negociarlo rápidamente si fuera necesario. Además, no siempre es necesario transportar físicamente los lingotes: una institución puede vender oro en un mercado y comprar una cantidad equivalente en otro, registrando así la transferencia sin mover todo el metal.

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