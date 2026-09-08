Persecución Estados Unidos se intensifica con imposición de sanciones a "todas las aerolíneas iraníes"

Con estas sanciones, Washington busca aislar aún más a Irán, que ya enfrenta serias dificultades para mantener su flota. Foto: AFP.

Con estas sanciones, Washington busca aislar aún más a Irán, que ya enfrenta serias dificultades para mantener su flota. Foto: AFP.

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Estados Unidos amplió su ofensiva económica contra Irán con una medida dirigida prácticamente contra todo el sector aéreo del país. El Departamento del Tesoro sancionó a 36 entidades, entre ellas 27 aerolíneas iraníes que todavía no habían sido alcanzadas por este tipo de restricciones, además de compañías e intermediarios establecidos en otros países.

Washington acusa a estas empresas de contribuir al funcionamiento de la aviación iraní, que, según el Tesoro, es utilizada por el régimen para trasladar armas, personal y mercancías ilícitas. Entre los objetivos figuran compañías vinculadas a operaciones de Mahan Air, aerolínea que Estados Unidos acusa de colaborar con la Guardia Revolucionaria Islámica.

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La nueva ofensiva también alcanza a empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán. El objetivo es cortar las redes internacionales que permiten a Teherán mantener el acceso a aeronaves, tecnología y servicios pese al régimen de sanciones.

"Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní", señaló un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

Golpe a un sector ya debilitado

Las restricciones llegan cuando la aviación iraní ya enfrenta dificultades para renovar su flota, adquirir repuestos y acceder a servicios de mantenimiento debido a las sanciones acumuladas durante años.

La decisión de Washington profundiza ese aislamiento. El Tesoro también suspendió tres licencias generales relacionadas con pagos por sobrevuelos del espacio aéreo iraní y con la posibilidad de que aerolíneas extranjeras operen en Irán aeronaves de fabricación estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la nueva ronda de medidas como parte de la denominada Operación Marginado Económico, lanzada para aumentar la presión financiera sobre Teherán. Advirtió, además, a las compañías que continúen haciendo negocios con las aerolíneas iraníes que podrían quedar excluidas del sistema financiero internacional.

Cabe indicar que, aunque las sanciones abarcan a 27 aerolíneas, Mahan Air ocupa un lugar central en la ofensiva estadounidense. Washington sostiene que la compañía se utiliza para transportar personal y armamento en apoyo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las sanciones llegan en plena guerra

La escalada económica ocurre mientras Estados Unidos e Irán permanecen enfrentados militarmente desde finales de febrero. Los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní provocaron la muerte del líder supremo de la República Islámica y de altos mandos militares, desencadenando una respuesta de Teherán.

Irán bloqueó posteriormente el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo, lo que provocó un fuerte aumento de los precios internacionales y contribuyó a extender el conflicto por Oriente Medio.