Comisión de Energía y Minas cita a ministro Guillermo Shinno para que exponga plan de trabajo

Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, aprobó invitar al ministro Shinno | Composición: LR.

Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, aprobó invitar al ministro Shinno | Composición: LR.

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La Comisión de Energía y Minas acordó invitar al ministro Guillermo Shinno, titular del sector, para que exponga sus planes e informe sobre la Política General del Sector Energía y Minas ante el grupo de trabajo. La cita está pactada para este 15 de setiembre, durante una sesión de la comisión.

La decisión fue anunciada por la congresista Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), presidenta de la comisión, y contó con el respaldo de 18 congresistas.

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Otro de los puntos que deberá explicar Shinno durante su próxima presentación ante el grupo de trabajo es el avance en la presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Del mismo modo, los congresistas solicitaron que el titular de la cartera de Energía y Minas informe sobre la situación de las comunidades afectadas por la actividad minera, así como sobre el estado de los recursos naturales que podrían verse afectados por la explotación minera.

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Comisión de Energía y Minas señala que pedido de facultades no es viable

Además de la invitación, la Comisión de Energía y Minas emitió una opinión sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Respecto de las materias relacionadas con el sector, el grupo de trabajo acordó, por 11 votos a favor y 8 en contra, que no es viable otorgar las facultades en los términos solicitados.

Durante el debate, distintos congresistas manifestaron posiciones contrarias. El congresista Jaime Abensur (Fuerza Popular) indicó que no existe una respuesta adecuada a los argumentos que el Ejecutivo ha presentado para sustentar la aprobación del pedido de facultades.

“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo cumple en la parte formal. (…) El informe que ha realizado su presidencia no señala ninguno de los argumentos que están en la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo). Este informe es un ‘no porque no’. Estamos evaluando presentar un informe en minoría”, apuntó.

Por otro lado, Marino Lavado (Juntos por el Perú) sostuvo que los pedidos planteados no pueden ser aprobados de manera unilateral y que requieren diálogo entre las partes involucradas.

“Esto se puede hacer con los actores, construir con los actores y resolver los grandes problemas de este país. Hay aspectos que necesitan un amplio debate y que necesitan de la participación ciudadana. No podemos hacer esto corriendo, y eso es lo que parece que pretende el Ejecutivo”, señaló.