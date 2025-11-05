HOYSuscripcion LR Focus

CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
USA

USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

USCIS alerta que un inmigrante que no cumpla con las normas puede poner en peligro conservar el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que uno de los errores más frecuentes que pueden causar la pérdida de la Green Card en permanecer fuera del país por largos periodos.

Este aviso afecta a todos los titulares de la tarjeta que viajan fuera de los Estados Unidos, ya que pueden ser sometidos a una revisión para verificar si realmente tienen la intención de residir de manera permanente en el país.

lr.pe

El error que te puedes costar tu Green Card

El USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) resaltaron que los residentes permanentes que se ausenten por largos períodos de tiempo fuera de Estados Unidos o que no puedan demostrar que su salida fue temporal, podrían ser considerados como si abandonaran su estatus de residencia. Esto podría llevar a procedimientos para su remoción y la pérdida de los derechos vinculados a la Green Card.

La normativa busca garantizar que se haga un uso adecuado de este estatus, considerando tanto la duración de la ausencia como las pruebas de la intención de seguir residiendo en el país. Ser residente permanente legal en EE. UU. brinda muchos derechos, pero también conlleva responsabilidades, como mantener vínculos sólidos con el país y evitar establecer raíces en otros lugares.

Además, el aumento de los controles migratorios internacionales, tras la reapertura de las fronteras, ha intensificado la vigilancia sobre este tipo de situaciones, como han señalado las autoridades en sus comunicados oficiales.

lr.pe

¿Qué toma en cuenta USCIS para determinar si hay abandono de residencia?

El DHS y el USCIS aclaran que no hay un límite específico de días aplicable a todos los casos, pero las ausencias que superan los seis meses o un año pueden generar sospechas de abandono de residencia. Al evaluar estas situaciones, las autoridades toman en cuenta varios factores, como por ejemplo:

  • El motivo y la justificación del viaje.
  • Los lazos materiales y familiares que aún se mantienen en Estados Unidos.
  • La evidencia de empleo, propiedades, impuestos y otras responsabilidades civiles en el país.
  • La falta de arrendamientos, empleo principal o vínculos familiares cercanos en el extranjero.

Un portavoz de USCIS explicó en sus declaraciones públicas que "la intención es el criterio definitivo: una ausencia prolongada puede ser una señal de alerta, pero no se considera abandono si se puede demostrar la intención de regresar".

lr.pe

¿Una visita anual a Estados Unidos protege el estatus legal?

Visitar Estados Unidos solo una vez al año no es suficiente para asegurar la permanencia de la Green Card. USCIS aclara que la simple presencia en el país una vez al año no garantiza la conservación de la residencia permanente si existen evidencias de que el hogar principal está fuera del país. La política migratoria evalúa cada situación de manera individual, sin aplicar reglas automáticas que justifiquen ausencias frecuentes.

“Visitar Estados Unidos una vez al año no basta para que se mantenga la residencia legal permanente”, explica el manual oficial de la agencia. El solicitante debe demostrar que su vida sigue estando centrada en el país norteamericano y que cualquier ausencia ha sido por razones temporales o excepcionales.

Así, un inmigrante puede demostrar que quiere volver a EE.UU.

Un inmigrante debe mostrar varios vínculos que demuestren su intención de vivir de manera permanente en Estados Unidos. Estos pueden incluir:

  • Presentar sus declaraciones de impuestos tanto federales como estatales como residente.
  • Mantener propiedades o negocios dentro del país.
  • Tener una licencia de conducir con una dirección estadounidense.
  • Tener familiares cercanos (como el cónyuge o hijos) que sean ciudadanos o residentes permanentes legales (LPR) en EE. UU.

También se toman en cuenta los vínculos fuera del país, como por ejemplo:

  • Tener familiares cercanos en el extranjero.
  • Poseer propiedades o negocios en otro país.
  • Trabajar en empresas o en organismos gubernamentales de otros países.
  • Participar en votaciones o ejercer cargos políticos en naciones extranjeras.
  • Realizar viajes frecuentes o largos fuera de Estados Unidos.
