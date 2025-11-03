USCIS confirmó nuevo requisito para obtener la Green Card y la ciudadanía americana en 2025. | American Immigration Council

USCIS confirmó nuevo requisito para obtener la Green Card y la ciudadanía americana en 2025. | American Immigration Council

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización en sus trámites. A partir de finales de octubre, todas las personas que busquen cambiar su estatus migratorio mediante el formulario físico deberán cumplir con una nueva exigencia oficial.

Esta modificación afecta directamente a quienes inician trámites para obtener la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente, también conocida como Green Card, y se aplicará exclusivamente a quienes opten por presentar sus solicitudes en papel, según lo detallado en el comunicado oficial del organismo.

¿Cuál es el nuevo requisito de USCIS para obtener la residencia o ciudadanía?

Desde el 28 de octubre, USCIS dejó de recibir cheques, giros postales u otros medios no electrónicos como forma de pago para los formularios presentados en formato físico.

Según explicó Matthew Tragesser, vocero de la entidad, esta decisión responde a que "Más del 90% de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que provoca retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos".

¿Cómo hacer cumplir el nuevo requisito de USCIS?

Aquellos que deseen convertirse en ciudadanos americanos mediante el formulario N-400, o solicitar la residencia permanente con el formulario I-485, ahora están obligadas a realizar sus pagos exclusivamente a través de medios electrónicos. Las opciones disponibles son dos:

Uso de tarjeta de crédito o débito mediante el formulario G-1450

Débito directo (ACH) desde una cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizando el formulario G-1650.

Desde USCIS, entidad adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se explicó que esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y agilizar el procesamiento de los pagos. "Tenemos una responsabilidad con el pueblo estadounidense de operar lo más eficiente y seguro posible”, dijo el portavoz Tragesser.

Los problemas que traería nueva disposición de USCIS

Especialistas en temas migratorios expresaron su preocupación ante la reciente medida del USCIS y advirtieron que podría representar una barrera adicional para inmigrantes indocumentados y otros solicitantes que no cuentan con acceso a medios de pago electrónicos dentro del país.

El abogado Daniel Stephen Larson, experto en leyes migratorias, señaló que si bien este cambio podría agilizar algunos procesos, también tiene el potencial de afectar especialmente a personas mayores y a quienes no poseen una cuenta bancaria en Estados Unidos.

“Muchos de ellos están acostumbrados a escribir cheques, pueden no sentirse cómodos con la tecnología o no tener cuenta bancaria. Tendrán que adaptarse al uso de Autorización para Transacciones o tarjetas de crédito prepagadas”, comentó en una publicación en la plataforma LinkedIn.