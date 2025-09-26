USCIS confirma los requisitos que necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card en 2025
La Green Card, tarjeta de residencia permanente, permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero si el inmigrante incumple sus obligaciones podría llegar a ser deportado.
La Green Card, o tarjeta de residencia permanente, es un documento que certifica el estatus de una persona en Estados Unidos. Esta tarjeta no solo permite vivir y trabajar legalmente en el país, sino que también cumple funciones de identificación. Sin embargo, tener este beneficio implica ciertas obligaciones. Si estas no se respetan, el inmigrante puede perder la residencia y sufrir un proceso de deportación.
Además, es importante tener en cuenta que la Green Card tiene una fecha de vencimiento. Una vez caducada, debe renovarse cuanto antes para evitar problemas legales. Tener la tarjeta vencida puede generar contratiempos en trámites como solicitudes de empleo o al momento de salir y reingresar a EE.UU.
¿Cuáles son los requisitos para renovar la Green Card en 2025, según USCIS?
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las personas que cuentan con residencia permanente en Estados Unidos y necesitan renovar su Green Card, por lo general deben completar el Formulario I-90, conocido oficialmente como Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente.
Este trámite se puede realizar en línea a través del sitio web del USCIS o enviando la solicitud por correo. El costo varía según la modalidad: US$415 si se presenta en línea y US$465 si se hace en formato físico.
De acuerdo con las pautas de USCIS, la mayoría de estas tarjetas tienen una vigencia de diez años. Si ya están vencidas o están próximas a vencer en los próximos seis meses, es fundamental renovarlas cuanto antes para evitar complicaciones.
La advertencia de USCIS sobre la Green Card
USCIS hizo una advertencia importante: si tienes una Green Card que no muestra ninguna fecha de vencimiento, es probable que poseas una versión antigua, la cual ya no tiene validez en muchos casos. En este tipo de situaciones, se recomienda iniciar el proceso de renovación lo antes posible para mantenerse dentro del marco legal migratorio.
Asimismo, la entidad determina que es necesario tomar los datos biométricos del solicitante, como huellas digitales o fotografía, enviará una notificación por correo indicando la fecha, la hora y el lugar donde debe presentarse para completar este paso.
Por otra parte, las normas para pedir el reemplazo de la Green Card están establecidas en el Código de Regulaciones Federales. Una de las exigencias importantes es que, al solicitar una nueva tarjeta, la anterior debe ser entregada al USCIS como parte del proceso.
¿Cuándo se debe reemplazar la Green Card o tarjeta de residencia permanente?
El USCIS señala que un residente permanente debe solicitar un reemplazo de su Green Card en diferentes situaciones, ya sea porque necesita actualizar información o porque el documento se ha perdido, fue robado o sufrió algún daño. Entre los casos más comunes en los que se requiere una nueva tarjeta están los siguientes:
- Cuando la Green Card está vencida o caducará en los próximos seis meses.
- Si la tarjeta anterior fue robada, extraviada, dañada o destruida.
- Cuando el documento fue emitido antes de que la persona cumpliera 14 años y ya alcanzó esa edad (excepto si la tarjeta expira antes de cumplir los 16).
- Si alguien era un viajero diario y decide establecer su residencia permanente dentro de Estados Unidos.
- En el caso contrario, cuando un residente permanente opta por cambiar su estatus y pasar a ser viajero diario.
- Cuando se cuenta todavía con versiones antiguas de las tarjetas de registro de extranjero (formularios AR-3, AR-103 o I-151), las cuales ya no son válidas para comprobar el estatus migratorio.
- Si la tarjeta contiene errores o información incorrecta.
- Cuando el titular ha cambiado legalmente su nombre u otros datos biográficos desde que recibió el documento.
- Si la Green Card fue emitida, pero nunca llegó a ser recibida por su dueño.