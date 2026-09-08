BTS en Perú 2026: guía para transferir tus entradas de Ticketmaster a través de Quentro paso a paso

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La llegada de BTS a Lima en octubre de 2026 mantiene en expectativa a miles de ARMY. En medio de ese entusiasmo, Ticketmaster Perú anunció que las entradas ya pueden transferirse oficialmente mediante la aplicación Quentro, una medida que busca dar seguridad a los compradores y evitar fraudes en la reventa informal.

La opción no estará disponible de inmediato para todos, sino en fechas específicas que coinciden con los 30 días previos a cada concierto que las superestellas del k-pop realizarán en el Estadio San Marcos. Con ello, los organizadores buscan ordenar el proceso y garantizar que cada boleto tenga un único dueño confirmado antes del espectáculo, que forma parte del tour mundial 'ARIRANG'.

Paso a paso en Quentro para transferir entradas de BTS en Perú y fechas de habilitación

La transferencia de entradas para los conciertos de BTS en Perú 2026 se activará de manera escalonada en la aplicación Quentro. El primer grupo de boletos podrá enviarse el 7 de septiembre a las 8.00 p. m., correspondiente al show del 7 de octubre. Dos días después se abrirá la opción para quienes asistirán el 9 de octubre, y finalmente, el 10 de septiembre quedará habilitada la transferencia de las entradas destinadas al último espectáculo, programado para el 10 de octubre.

Cada boleto podrá transferirse una sola vez. Esto significa que si un usuario la envía a otra persona, esa segunda persona no podrá volver a transferirla, lo que asegura un control más estricto sobre la validez de los boletos.

Accede a Quentro desde tu celular, iniciando sesión con el correo electrónico que usaste en Ticketmaster para comprar tu entrada Ubica el boleto de BTS dentro de tu cuenta y selecciónalo Revisa las opciones disponibles: cuando la transferencia esté habilitada, aparecerá un ícono específico en la pantalla Elige “Transferir entrada” para iniciar el proceso Escribe con cuidado el correo del destinatario al que deseas enviar el boleto Confirma la operación: la entrada quedará vinculada automáticamente a la cuenta Quentro del correo que ingresaste.

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Recomendaciones y prohibiciones sobre las entradas de BTS por Quentro en Perú

Ticketmaster y Quentro advirtieron que no se deben compartir contraseñas ni códigos de verificación, ya que el QR de las entradas es dinámico y solo funciona dentro de la aplicación. Tampoco se debe confiar en capturas de pantalla o archivos PDF, pues carecen de validez y no permiten el ingreso al evento.

Otro punto clave es verificar con cuidado el correo del destinatario antes de confirmar la transferencia, ya que una vez enviada la entrada quedará vinculada a esa cuenta. Además, se recomendó desconfiar de ofertas externas que prometan “activar” o “validar” boletos con pagos adicionales. La Policía Nacional del Perú anunció que mantiene un patrullaje virtual para detectar fraudes relacionados con los conciertos, lo que refuerza la necesidad de usar únicamente los canales oficiales.

Asimismo, cabe destacar que no se puede transferir varias veces un mismo boleto. También surgió la inquietud sobre qué ocurre si se ingresa mal el correo electrónico; en ese caso, el boleto quedará asociado a la cuenta Quentro vinculada a ese correo, por lo que es vital revisar bien antes de confirmar. Finalmente, se aclaró que la reventa fuera de la aplicación carece de validez y expone al comprador a posibles estafas. La única vía segura para transferir entradas es la habilitada por Ticketmaster a través de Quentro, lo que convierte esta guía en un recurso esencial para quienes buscan disfrutar del concierto sin contratiempos.