Obtener la Green Card, conocida como residencia permanente, ha sido tradicionalmente uno de los trámites más engorrosos y prolongados para quienes emigran a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con Kristi Noem al frente, han implementado nuevas estrategias que buscan agilizar los tiempos de espera y actualizar el sistema de gestión de solicitudes.

Estas medidas llegan en un contexto clave para miles de personas que llevan años enfrentando retrasos en sus procesos migratorios. Con los cambios anunciados, se abre un panorama más esperanzador para quienes aspiran a establecerse de forma legal y permanente en el país.

PUEDES VER: USCIS confirma nuevo requisito oficial para obtener la Green Card y la ciudadanía americana en este 2025

Así se agilizaría la obtención de la Green Card

La administración actual ha puesto como eje central de su política migratoria la transformación digital de los expedientes y una mejor gestión de los recursos dentro de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Kristi Noem ha remarcado que una de las prioridades más urgentes es eliminar los cuellos de botella que mantienen paralizadas miles de solicitudes para regularizar el estatus migratorio. El plan contempla varias acciones:

Menos trámites engorrosos: Se está trabajando en la simplificación de formularios y procedimientos internos para que los oficiales puedan evaluar y resolver casos con mayor agilidad.

Se está trabajando en la simplificación de formularios y procedimientos internos para que los oficiales puedan evaluar y resolver casos con mayor agilidad. Refuerzo del equipo humano : Está previsto incrementar el personal en las oficinas locales con el fin de responder de manera más eficiente a la creciente demanda de entrevistas.

: Está previsto incrementar el personal en las oficinas locales con el fin de responder de manera más eficiente a la creciente demanda de entrevistas. Tecnología al servicio de los usuarios: Se implementarán herramientas digitales que permitan hacer un seguimiento en tiempo real del avance de cada solicitud, brindando así más transparencia y tranquilidad a quienes están a la espera de una respuesta.

Una buena oportunidad para los solicitantes de residencia permanente

Para muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos, este anuncio representa una verdadera esperanza: una vía más rápida y clara para regularizar su situación migratoria, tanto en el ámbito laboral como familiar, sin quedar atrapadas durante años en trámites interminables. La agilización del proceso para obtener la Green Card no solo mejora la vida de quienes la solicitan, sino que también aporta al desarrollo económico del país, al facilitar que más trabajadores ingresen de manera formal al mercado laboral.

Eso sí, es importante que quienes estén en este proceso mantengan todos sus documentos al día y respondan rápido si las autoridades solicitan información adicional, conocida como RFE (Request for Evidence). Aunque los procedimientos se hagan más ágiles, los requisitos siguen siendo estrictos. Esto busca asegurar que cada caso cumpla con los criterios establecidos y que se preserve el control y la seguridad en el sistema migratorio.

El error que podría hacerte perder tu Green Card

El USCIS y el DHS resaltaron que los residentes permanentes que se ausenten por largos períodos de tiempo fuera de Estados Unidos o que no puedan demostrar que su salida fue temporal, podrían ser considerados como si abandonaran su estatus de residencia. Esto podría llevar a procedimientos para su remoción y la pérdida de los derechos vinculados a la Green Card.

La normativa busca garantizar que se haga un uso adecuado de este estatus, considerando tanto la duración de la ausencia como las pruebas de la intención de seguir residiendo en el país. Ser residente permanente legal en EE. UU. brinda muchos derechos, pero también conlleva responsabilidades, como mantener vínculos sólidos con el país y evitar establecer raíces en otros lugares.