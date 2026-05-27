Jueza de Tumbes entrega personalmente depósitos judiciales a madres de familia en Zarumilla
La Dra. Denisse Ruiz Vinces, Jueza de Investigación Preparatoria de Zarumilla de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se trasladó personalmente a los hogares de diversas madres de familia para hacerles entrega de sus depósitos judiciales.
Sabemos que la distancia, la falta de recursos y el tiempo son grandes barreras. Por eso, acciones como esta demuestran que una justicia verdaderamente humana, accesible y empática sí es posible.