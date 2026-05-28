Corte de Sullana entrega 843 depósitos judiciales durante campaña "Justicia y derechos para niños, niñas y adolescentes"

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que a la fecha se han hecho entrega de 843 endosos judiciales, que equivale a S./ 1.175.770 soles, que han sido entregados en el desarrollo de la Campaña Nacional Simultánea “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”, que inició el 05 y culmina el 29 de mayo.

La autoridad judicial, remarcó que, a fin de dar celeridad en la entrega de los endosos judiciales, se conformó un centro de comando, donde se identificó los depósitos judiciales por cobrar, para que los juzgados emitan las órdenes de pago.

Asimismo, precisó que, a la fecha de los 843 endosos judiciales, se han entregado 567 de Alimentos, por Omisión a la Asistencia Familiar 62, Reparación Civil 110, Laboral 90 y 14 de civil; los mismos que estaban pendientes de pago, y que gracias a la campaña se han hecho efectivos su cobro.

La campaña busca agilizar la entrega de endosos judiciales, con un centro de comando que facilita la identificación de depósitos judiciales pendientes. Fuente: difusión.

Li Córdova, precisó que, esta semana se continuará con las entregas de las órdenes de pago en las diferentes sedes de Sullana, Talara y Ayabaca, por lo que pidió a las beneficiarias a que acudan a las sedes a efectuar los cobros respectivos, o en todo caso que se comuniquen a los siguientes teléfonos (970799946- 922414661) para solicitar información.

Cabe precisar, que adicional a la entrega de depósitos judiciales, los juzgados de familia, vienen realizando audiencias en casos de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes en abandono.