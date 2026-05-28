Cerca de 400 escolares se capacitan en implementación de Justicia de Paz Escolar en dos instituciones educativas de la provincia de Ayabaca

Los jueces José Luis Lizano, Henry Linell y Ricardo Farfán expusieron sobre resolución de conflictos y el rol del juez. Fuente: difusión.

Los jueces José Luis Lizano, Henry Linell y Ricardo Farfán expusieron sobre resolución de conflictos y el rol del juez. Fuente: difusión.

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Cerca de cuatrocientos escolares de tercero y cuarto año del nivel secundario de las instituciones educativas “José Gálvez Egusquiza” y “Emblemática 15513”, de la provincia de Talara, participaron de las sesiones informativas sobre la implementación del programa de Justicia de Paz Escolar, que busca la convivencia pacífica y la resolución adecuada de conflictos al interior de los centros educativos.

Las exposiciones respecto a cómo se resuelven los conflictos y el trabajo del juez y secretario de paz escolar en su labor conciliadora, estuvieron a cargo de los jueces José Luis Lizano Canales del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Henry Linell Carrillo Montero de Juzgado de Paz Letrado Permanente y Ricardo Farfán Palacios del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara.

La Lic. Fiorella Castañeda abordó la violencia escolar. Fuente: difusión.

Por su parte la Lic. Lic. Fiorella Lizet Castañeda Rodríguez, integrante del Equipo. Multidisciplinario del Juzgado de Familia de Talara abordó la “Violencia Escolar”, considerando los tipos de violencia, los actos y la discriminación que genera incidentes o conflictos en los colegios.

Es importante destacar el apoyo de los directores y docentes de ambas instituciones educativas y su compromiso para sacar adelante el programa de Justicia de Paz Escolar. Se han seleccionado ya a los candidatos a juez y secretario de paz escolar, cuya elección se desarrollará de manera democrática en los días siguientes con participación de los alumnos de 3ro y 4to de secundaria de ambos centros educativos.