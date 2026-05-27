HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia dicta 8 meses de prisión preventiva por homicidio en la Corte de Tumbes

La Corte de Tumbes destaca su eficacia en la administración de justicia y resalta la celeridad del modelo de Flagrancia para abordar delitos que afectan a la sociedad.

La medida busca asegurar la presencia del imputado y evitar su fuga, garantizando el avance del proceso judicial. Fuente: difusión.
La medida busca asegurar la presencia del imputado y evitar su fuga, garantizando el avance del proceso judicial. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderado por el magistrado Dr. César Emilio Chiriños Zeña, dictó una orden de prisión preventiva por el plazo de 8 meses contra Otto Ricardo Espinoza Rujel, a quien se le investiga como presunto autor del delito de homicidio simple en agravio del ciudadano José Sorroza Cisneros. Esta medida coercitiva fue dispuesta este martes 26 de mayo, con el objetivo de asegurar la presencia del imputado, evitar el peligro de fuga y garantizar la continuidad sin dilaciones de las siguientes etapas del proceso penal.

Este importante resultado judicial, pone de relieve la alta eficiencia, celeridad y óptimo funcionamiento de la Unidad de Flagrancia de Tumbes. Bajo este moderno modelo procesal, diseñado especialmente para dar una respuesta inmediata a los actos delictivos que afectan a la sociedad, se logró resolver la situación jurídica del imputado a tan solo tres días de haber sido arrestado por las autoridades, considerando que su detención original se produjo el pasado 23 de mayo de 2026.

De acuerdo con lo resuelto por la autoridad judicial en estricto cumplimiento de la ley, la prisión preventiva tendrá una vigencia formal de 8 meses computados desde el momento del arresto, por lo que su vencimiento definitivo está programado para el 22 de enero del año 2027. Durante este periodo, el investigado permanecerá privado de su libertad, salvo que exista otro mandato judicial posterior que disponga lo contrario o restrinja su condición.

Con estas acciones oportunas, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su firme compromiso de administrar una justicia pronta, transparente y eficaz en beneficio de toda la ciudadanía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Tumbes llevaba Justicia Itinerante a los pobladores de Canoas de Punta Sal

Corte Superior de Justicia de Tumbes llevaba Justicia Itinerante a los pobladores de Canoas de Punta Sal

LEER MÁS
Corte de Tumbes capacita a personal de la I.E.E. Mariscal Cáceres en convivencia escolar y protección al estudiante

Corte de Tumbes capacita a personal de la I.E.E. Mariscal Cáceres en convivencia escolar y protección al estudiante

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes implementará oralidad en Sala civil para acelerar procesos judiciales

Corte Superior de Justicia de Tumbes implementará oralidad en Sala civil para acelerar procesos judiciales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Tumbes lleva campaña de endosos hasta el distrito de Pampas de Hospital

Corte Superior de Tumbes lleva campaña de endosos hasta el distrito de Pampas de Hospital

LEER MÁS
Corte del Santa destaca a nivel nacional en campaña nacional de entrega de Depósitos Judiciales Electrónicos

Corte del Santa destaca a nivel nacional en campaña nacional de entrega de Depósitos Judiciales Electrónicos

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Piura logra importante decisión en beneficio del Módulo de Familia

Corte Superior de Justicia de Piura logra importante decisión en beneficio del Módulo de Familia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025