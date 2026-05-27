Unidad de Flagrancia dicta 8 meses de prisión preventiva por homicidio en la Corte de Tumbes

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderado por el magistrado Dr. César Emilio Chiriños Zeña, dictó una orden de prisión preventiva por el plazo de 8 meses contra Otto Ricardo Espinoza Rujel, a quien se le investiga como presunto autor del delito de homicidio simple en agravio del ciudadano José Sorroza Cisneros. Esta medida coercitiva fue dispuesta este martes 26 de mayo, con el objetivo de asegurar la presencia del imputado, evitar el peligro de fuga y garantizar la continuidad sin dilaciones de las siguientes etapas del proceso penal.

Este importante resultado judicial, pone de relieve la alta eficiencia, celeridad y óptimo funcionamiento de la Unidad de Flagrancia de Tumbes. Bajo este moderno modelo procesal, diseñado especialmente para dar una respuesta inmediata a los actos delictivos que afectan a la sociedad, se logró resolver la situación jurídica del imputado a tan solo tres días de haber sido arrestado por las autoridades, considerando que su detención original se produjo el pasado 23 de mayo de 2026.

De acuerdo con lo resuelto por la autoridad judicial en estricto cumplimiento de la ley, la prisión preventiva tendrá una vigencia formal de 8 meses computados desde el momento del arresto, por lo que su vencimiento definitivo está programado para el 22 de enero del año 2027. Durante este periodo, el investigado permanecerá privado de su libertad, salvo que exista otro mandato judicial posterior que disponga lo contrario o restrinja su condición.

Con estas acciones oportunas, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su firme compromiso de administrar una justicia pronta, transparente y eficaz en beneficio de toda la ciudadanía.