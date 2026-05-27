Corte Superior de Tumbes lleva campaña de endosos hasta el distrito de Pampas de Hospital

El objetivo de la campaña es garantizar acceso a servicios judiciales sin que la distancia o recursos económicos sean un impedimento para los ciudadanos. Fuente: difusión.

El objetivo de la campaña es garantizar acceso a servicios judiciales sin que la distancia o recursos económicos sean un impedimento para los ciudadanos. Fuente: difusión.

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Con el compromiso de romper las barreras geográficas y económicas que limitan a los ciudadanos, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderada por el Dr. Otto Verapinto Márquez, desplegó una jornada itinerante en el marco de la Campaña de Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En esta oportunidad, la máxima autoridad judicial de la región se trasladó personalmente hasta el distrito de Pampas de Hospital, en el centro poblado Becerra, realizando un recorrido de más de una hora y media. El objetivo principal de esta acción fue llevar justicia y celeridad a aquellos usuarios que, por razones de distancia, falta de recursos económicos o vulnerabilidad, se ven imposibilitados de acudir a la sede central de la institución.

La entrega directa de estos endosos (certificados de depósito judicial por conceptos como pensiones alimentarias) representa un alivio directo para las madres y familias de la zona, quienes ya no tendrán que invertir tiempo ni dinero en pasajes para realizar el trámite en la ciudad capital de la región.

"Nuestra misión no es esperar al ciudadano detrás de un escritorio, sino ir hacia él. El acceso a la justicia es un derecho fundamental, y la distancia o la falta de recursos económicos jamás deben ser un impedimento para que un niño reciba lo que por ley le corresponde", enfatizó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes durante la jornada.

Al descentralizar los servicios judiciales y llevarlos a las zonas más alejadas de la región, la institución judicial reafirma su política de inclusión, asegurando que la justicia sea oportuna, accesible y para todos los tumbesinos.