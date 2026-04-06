La Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de su infraestructura y a la mejora de las condiciones de seguridad institucional.

En ese marco, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y el administrador distrital realizaron una inspección a los avances de la anexión del nuevo terreno cedido en uso a esta sede judicial, con la finalidad de verificar el estado de las acciones emprendidas y su adecuada proyección en beneficio de la institución.

Asimismo, durante la jornada de trabajo también se monitoreó la culminación de la instalación del cerco eléctrico de seguridad de la Corte, medida que contribuirá a reforzar la protección de las instalaciones y a brindar mayores condiciones de resguardo para el personal jurisdiccional, administrativo y los usuarios del servicio de justicia. De esta manera, la actual gestión reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la seguridad y la mejora progresiva de los espacios destinados a la administración de justicia.