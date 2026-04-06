HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Carlos Álvarez sube y Rafael López Aliaga cae | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Confirman condena de más de diez años de cárcel para sujeto que intentó abusar de adolescente

La Segunda Sala Penal de Apelaciones ratificó la condena de 10 años de cárcel para Jhordy Gabriel Rosales por intento de abuso sexual a una menor de 14 años.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2022 en Corongo, cuando Rosales interceptó a la niña tras un evento deportivo. Fuente: Difusión.
El hecho ocurrió el 30 de enero de 2022 en Corongo, cuando Rosales interceptó a la niña tras un evento deportivo. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó una condena de 10 años de cárcel para Jhordy Gabriel Rosales Trevejo (21), culpable de intentar abusar sexualmente de una menor de 14 años. Ante la decisión judicial, el sentenciado decidió entregarse a las autoridades y fue internado en el penal de Cambio Puente.

Según la acusación fiscal, la agresión a la adolescente ocurrió el 30 de enero de 2022, tras un evento deportivo en la loza deportiva Santa Beatriz en la provincia de Corongo. La menor se dirigía a su vivienda, cuando fue interceptada por Rosales Trevejo en la intersección de los jirones Ucayali y Libertad.

El sujeto la tomó de una mano y le pidió ingresar a su casa para conversar. Una vez dentro, intentó abusar de la menor la cual se defendió hasta que pudo liberarse y correr hasta su casa. Allí, le avisó a su madre y denunciaron el hecho en la comisaría del sector.

Por este hecho, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Itinerante sentenció a Jhordy Rosales a 10 años, 2 meses y 24 días de pena privativa de la libertad, así como el pago de una reparación civil de ocho mil soles, por el delito de violación sexual en grado de tentativa.

Con el fallo adverso, la defensa legal del sentenciado interpuso un recurso de apelación argumentando que no hubo violencia contra la adolescente, y que todo fue producto de algo consensuado, no existiendo pruebas que sustente que se trató de un hecho violento.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia. Jhordy Gabriel Rosales decidió ponerse a disposición de la policía judicial y fue internado en el centro penitenciario de Cambio Puente.

Notas relacionadas
Población de Cabana se benefició con Feria Itinerante organizada por el Módulo de Justicia de Pallasca

Población de Cabana se benefició con Feria Itinerante organizada por el Módulo de Justicia de Pallasca

LEER MÁS
Corte del Santa fortalece capacidades de orientadoras judiciales en materia de alimentos y rectificación de partidas

Corte del Santa fortalece capacidades de orientadoras judiciales en materia de alimentos y rectificación de partidas

LEER MÁS
Corte del Santa renueva su flota vehicular a través de permuta y a costo cero

Corte del Santa renueva su flota vehicular a través de permuta y a costo cero

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

LEER MÁS
Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescente en conflicto con la ley penal del SOA Sullana

Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescente en conflicto con la ley penal del SOA Sullana

LEER MÁS
35 años de cárcel imponen a sujeto que ultrajó a su menor hija y la embarazó

35 años de cárcel imponen a sujeto que ultrajó a su menor hija y la embarazó

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO HOY: golazo de Adrián Quiroz para tomar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Juntas vecinales de Chimbote son capacitados sobre sanción penal en casos de violencia

La misión Artemis II realiza sobrevuelo histórico EN VIVO: 4 astronautas de la NASA están en la cara oculta de la Luna

Judicialidad

Juntas vecinales de Chimbote son capacitados sobre sanción penal en casos de violencia

Unidad de Flagrancia condena a sujeto que hurtó celular y policía lo captura en poco tiempo

Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025