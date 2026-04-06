Confirman condena de más de diez años de cárcel para sujeto que intentó abusar de adolescente

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2022 en Corongo, cuando Rosales interceptó a la niña tras un evento deportivo. Fuente: Difusión.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2022 en Corongo, cuando Rosales interceptó a la niña tras un evento deportivo. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó una condena de 10 años de cárcel para Jhordy Gabriel Rosales Trevejo (21), culpable de intentar abusar sexualmente de una menor de 14 años. Ante la decisión judicial, el sentenciado decidió entregarse a las autoridades y fue internado en el penal de Cambio Puente.

Según la acusación fiscal, la agresión a la adolescente ocurrió el 30 de enero de 2022, tras un evento deportivo en la loza deportiva Santa Beatriz en la provincia de Corongo. La menor se dirigía a su vivienda, cuando fue interceptada por Rosales Trevejo en la intersección de los jirones Ucayali y Libertad.

El sujeto la tomó de una mano y le pidió ingresar a su casa para conversar. Una vez dentro, intentó abusar de la menor la cual se defendió hasta que pudo liberarse y correr hasta su casa. Allí, le avisó a su madre y denunciaron el hecho en la comisaría del sector.

Por este hecho, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Itinerante sentenció a Jhordy Rosales a 10 años, 2 meses y 24 días de pena privativa de la libertad, así como el pago de una reparación civil de ocho mil soles, por el delito de violación sexual en grado de tentativa.

Con el fallo adverso, la defensa legal del sentenciado interpuso un recurso de apelación argumentando que no hubo violencia contra la adolescente, y que todo fue producto de algo consensuado, no existiendo pruebas que sustente que se trató de un hecho violento.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia. Jhordy Gabriel Rosales decidió ponerse a disposición de la policía judicial y fue internado en el centro penitenciario de Cambio Puente.