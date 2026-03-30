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Judicialidad

Corte de Tumbes da la bienvenida a voluntarios del Programa 2026

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dio la bienvenida a nuevos voluntarios del Programa de Voluntariado Judicial 2026, destacando su compromiso con el servicio público.

El presidente de la corte enfatizó que este programa ofrece a estudiantes y egresados una valiosa experiencia en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
El presidente de la corte enfatizó que este programa ofrece a estudiantes y egresados una valiosa experiencia en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dio la bienvenida a los voluntarios que se integran al Programa de Voluntariado Judicial 2026, en una ceremonia institucional presidida por el presidente de esta sede judicial, Dr. Otto Verapinto Márquez, quien destacó el valor del compromiso juvenil con el servicio público y la administración de justicia.

Durante su intervención, la máxima autoridad judicial resaltó que este programa constituye una valiosa oportunidad para que estudiantes y egresados fortalezcan su formación a través de una experiencia cercana al funcionamiento del sistema de justicia, al tiempo que contribuyen con responsabilidad, vocación de servicio y sentido ético al trabajo que desarrolla la institución en favor de la ciudadanía.

El titular de la Corte expresó su reconocimiento a los participantes por haber asumido el reto de formar parte de esta iniciativa, subrayando que el voluntariado judicial no solo permite adquirir conocimientos prácticos, sino también comprender la importancia de una justicia accesible, humana y comprometida con las necesidades de la población.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos y con la promoción de espacios que acerquen a los jóvenes al quehacer jurisdiccional, fortaleciendo así una cultura de servicio y responsabilidad.

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