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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa fortaleciendo las condiciones de trabajo de los órganos jurisdiccionales y equipos de apoyo

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes entregó laptops nuevas a jueces de familia y coordinadores del Equipo Multidisciplinario.

Esta iniciativa busca optimizar las labores diarias y mejorar el desempeño funcional en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
Esta iniciativa busca optimizar las labores diarias y mejorar el desempeño funcional en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

En ese marco, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la entrega de laptops nuevas a los jueces de familia y a los coordinadores del Equipo Multidisciplinario, con la finalidad de reforzar sus labores diarias y contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.

Esta acción permitirá optimizar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y técnicas, facilitando una atención más eficiente y oportuna en beneficio de los usuarios del sistema de justicia. De esta manera, la actual gestión reafirma su compromiso con la modernización institucional y con la implementación de herramientas tecnológicas que coadyuven al fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

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