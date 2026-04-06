Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa fortaleciendo las condiciones de trabajo de los órganos jurisdiccionales y equipos de apoyo

En ese marco, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la entrega de laptops nuevas a los jueces de familia y a los coordinadores del Equipo Multidisciplinario, con la finalidad de reforzar sus labores diarias y contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.

Esta acción permitirá optimizar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y técnicas, facilitando una atención más eficiente y oportuna en beneficio de los usuarios del sistema de justicia. De esta manera, la actual gestión reafirma su compromiso con la modernización institucional y con la implementación de herramientas tecnológicas que coadyuven al fortalecimiento del servicio de justicia en la región.