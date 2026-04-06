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Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

Hoy, 6 de abril, se llevó a cabo el izamiento del Pabellón Nacional en la Corte Superior de Justicia de Piura, liderado por David Fernando Correa Castro. Este acto cívico promueve el patriotismo y respeto por los símbolos patrios.

La ceremonia se institucionalizó bajo la gestión de Correa y se realizará el primer lunes de cada mes. Fuente: Difusión.
La ceremonia se institucionalizó bajo la gestión de Correa y se realizará el primer lunes de cada mes. Fuente: Difusión.

Hoy 6 de abril se llevó a cabo el izamiento del Pabellón Nacional en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Piura, acto cívico que estuvo encabezado por el titular de la institución, David Fernando Correa Castro.

Esta acción es una muestra de patriotismo y respeto a los símbolos patrios, la misma que se institucionalizó durante la gestión que lidera Correa Castro, donde se dispone que el primer lunes de cada mes se realice el izamiento del Pabellón Nacional en la sede central de la institución.

En esta ocasión, el izamiento estuvo a cargo de los integrantes del Módulo Penal Central al cumplir en el presente mes el 17° Aniversario de implementación del Código Procesal Penal en Piura.

El pabellón nacional fue izado por el juez superior Andrés Villalta Pulache, quien estuvo acompañado de la magistrada Mexiela Pacherres Sánchez y el trabajador Ernesto Rebaza Iparraguirre.

Asimismo, la bandera de la ciudad de Piura fue izada por la jueza superior Cruz Elvira Rentería Agurto, en compañía del magistrado Christian Azabache Vidal y la trabajadora Sofía Yarleque Córdova.

Finalmente, la bandera del Poder Judicial fue izada por el juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, quien estuvo acompañado de la jueza Rocío Delgado Ramos y la trabajadora Cecilia Chuyes Feria.

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