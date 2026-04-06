Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

Con la participación de magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana, correspondiente al primer lunes del mes de abril.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del magistrado Luis Alberto Lalupu Sernaqué, juez superior integrante de la Sala Laboral de Sullana, junto a la jueza Wendy Leonor Peralta Flores, del Juzgado Civil Transitorio. En tanto, el izamiento de la bandera de Sullana fue realizado por el magistrado Anthony Andrey Ramírez Macalupú, juez del Primer Juzgado de Familia de Sullana, y la magistrada Carmen Paola Gallo Yamunaqué, jueza del Segundo Juzgado Civil de Sullana.