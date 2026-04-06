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Judicialidad

Corte de Tumbes fortalece juzgados con nuevas designaciones

La Corte Superior de Justicia de Tumbes designa nuevas juezas supernumerarias para garantizar un servicio judicial ágil y efectivo en la región.

El presidente de la Corte refuerza la capacidad de respuesta de los despachos judiciales. Fuente: Difusión.
El presidente de la Corte refuerza la capacidad de respuesta de los despachos judiciales. Fuente: Difusión.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso nuevas designaciones en órganos de paz letrado, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio judicial y fortalecer la atención oportuna a la ciudadanía en la región.

En este sentido, fue designada la abogada Mery Betsabeth Castañeda Leyva como jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Tumbes, mientras que la abogada Danitza Jeannette Lama Ibarra asumirá funciones como jueza supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla. Asimismo, se dispuso la reasignación de la abogada Karol Riofrio Aguilar como jueza supernumeraria del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes.

Estas decisiones responden a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales vacantes y mantener un servicio de administración de justicia célere, oportuno y eficaz, en beneficio de la colectividad. Para ello, la Presidencia de la Corte observó el orden de prelación establecido en la normativa vigente para la designación de jueces supernumerarios y verificó la disponibilidad de profesionales aptas para asumir dichas funciones.

La gestión que lidera el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, doctor Otto Santiago Verapinto Márquez, continúa adoptando medidas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los despachos judiciales, con énfasis en la mejora del servicio que se brinda a los usuarios del sistema de justicia. En esa línea, se exhortó a las magistradas comprendidas en la resolución al cumplimiento de las metas mensuales y anuales fijadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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