Cooperación interinstitucional fortalece áreas verdes de la CSJ Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes recibe 20 plantas ornamentales y 20 de mango del Proyecto Especial Binacional Puyango, mejorando sus áreas verdes.

Esta donación busca embellecer los espacios comunes, beneficiando a magistrados, servidores y usuarios. Fuente: Difusión.
Esta donación busca embellecer los espacios comunes, beneficiando a magistrados, servidores y usuarios. Fuente: Difusión.

En el marco del trabajo de cooperación interinstitucional, la Corte Superior de Justicia de Tumbes recibió la donación de 20 plantas ornamentales y 20 plantas de mango por parte del Proyecto Especial Binacional Puyango, destinadas a fortalecer y embellecer las áreas verdes de esta sede judicial.

La entrega se orienta a mejorar progresivamente los espacios comunes del servicio de justicia, contribuyendo a un entorno más ordenado y agradable para magistrados, servidores y usuarios que acuden diariamente a la institución. Asimismo, esta acción refuerza la articulación con entidades públicas que suman esfuerzos para promover iniciativas de impacto tangible en beneficio de la comunidad.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes destacó y agradeció el apoyo brindado por el Proyecto Especial Binacional Puyango, subrayando que este tipo de coordinaciones permiten avanzar en objetivos compartidos y consolidar una relación de colaboración basada en el interés público.

Finalmente, la institución reafirmó su disposición de continuar impulsando acciones conjuntas con organismos aliados, orientadas a fortalecer la gestión institucional y mejorar las condiciones del entorno en el que se brinda el servicio de justicia a la ciudadanía.

