Cooperación interinstitucional fortalece áreas verdes de la CSJ Tumbes
La Corte Superior de Justicia de Tumbes recibe 20 plantas ornamentales y 20 de mango del Proyecto Especial Binacional Puyango, mejorando sus áreas verdes.
En el marco del trabajo de cooperación interinstitucional, la Corte Superior de Justicia de Tumbes recibió la donación de 20 plantas ornamentales y 20 plantas de mango por parte del Proyecto Especial Binacional Puyango, destinadas a fortalecer y embellecer las áreas verdes de esta sede judicial.
La entrega se orienta a mejorar progresivamente los espacios comunes del servicio de justicia, contribuyendo a un entorno más ordenado y agradable para magistrados, servidores y usuarios que acuden diariamente a la institución. Asimismo, esta acción refuerza la articulación con entidades públicas que suman esfuerzos para promover iniciativas de impacto tangible en beneficio de la comunidad.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes destacó y agradeció el apoyo brindado por el Proyecto Especial Binacional Puyango, subrayando que este tipo de coordinaciones permiten avanzar en objetivos compartidos y consolidar una relación de colaboración basada en el interés público.
Finalmente, la institución reafirmó su disposición de continuar impulsando acciones conjuntas con organismos aliados, orientadas a fortalecer la gestión institucional y mejorar las condiciones del entorno en el que se brinda el servicio de justicia a la ciudadanía.