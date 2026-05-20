Corte de Moquegua participa en Jornada Extraordinaria Nacional para atender casos de desprotección familiar

Magistrados y personal especializado trabajan en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad. Fuente: difusión.

Magistrados y personal especializado trabajan en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Moquegua participa activamente en la Jornada Extraordinaria de Atención de Casos de Desprotección Familiar, desarrollada este viernes 15 de mayo, en el marco de la Gran Campaña Nacional “Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes”, impulsada por el Poder Judicial del Perú.

La actividad cuenta con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, magistrados de los juzgados de Familia, personal jurisdiccional, administrativo y el equipo multidisciplinario, quienes vienen realizando una labor articulada orientada a garantizar la protección integral y el acceso oportuno a la justicia de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Durante esta jornada extraordinaria, juezas y jueces especializados atienden y resuelven de manera célere diversos procesos relacionados con casos de desprotección familiar, priorizando el interés superior del niño y la restitución de sus derechos fundamentales. Esta iniciativa se desarrolla simultáneamente en todas las cortes superiores de justicia del país y se extenderá hasta el próximo 29 de mayo.

La campaña nacional tiene como finalidad fortalecer la atención judicial en favor de la niñez y adolescencia, promoviendo respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que comprometan su integridad, bienestar y desarrollo integral.

Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Moquegua viene implementando herramientas tecnológicas orientadas a modernizar y optimizar el servicio de administración de justicia, entre ellas el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la subespecialidad de Familia, específicamente en los procesos únicos de tenencia, variación de tenencia y régimen de visitas.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con una justicia más accesible, eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.