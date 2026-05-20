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Judicialidad

Previenen a alumnos de Chuquibamba sobre infracciones penales

Juez Mixto, Jorge Rodriguez Luján, conversó con estudiantes.

Instituciones como “Corazón de María” y “San Luis Gonzaga” participan en estas actividades educativas. Fuente: difusión.
Instituciones como “Corazón de María” y “San Luis Gonzaga” participan en estas actividades educativas. Fuente: difusión.
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La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través del Juzgado Mixto de Chuquibamba, desarrolló jornadas de orientación y prevención sobre infracciones penales y factores de riesgo en adolescentes, dirigidas a estudiantes de instituciones educativas de esta provincia.

Las charlas fueron impartidas por el juez Dr. Rodríguez Luján, quien dialogó con alumnos del nivel secundario de las instituciones educativas 'Corazón de María' y 'San Luis Gonzaga'. Durante las exposiciones, los escolares conocieron, mediante ejemplos prácticos y dinámicos, las principales conductas consideradas infracciones penales, así como sus causas, consecuencias y factores de riesgo.

Estas actividades de sensibilización permitieron fortalecer la cultura jurídica y preventiva entre los adolescentes, promoviendo valores, responsabilidad y una adecuada convivencia social.

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