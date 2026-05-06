Piura: Se inició campaña “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes”

La campaña incluye actividades como el endoso de depósitos por alimentos y la implementación del Expediente Judicial Electrónico. Fuente: Difusión.

La campaña incluye actividades como el endoso de depósitos por alimentos y la implementación del Expediente Judicial Electrónico. Fuente: Difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Del 5 al 29 de mayo, los jueces, juezas y personal judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura se sumarán a la campaña nacional y simultánea 'Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes'.

Esta campaña comprende entre sus actividades el endoso de depósitos por alimentos y reparaciones civiles, así como la implementación del Expediente Judicial Electrónico en procesos de Tenencia y Régimen de Visitas y el impulso de procesos de desprotección familiar.

La inauguración de esta campaña a nivel nacional estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. En el caso de Piura, la apertura de esta acción de proyección estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Piura y oficial de la Unidad de Integridad, David Fernando Correa Castro, quien hizo entrega simbólica de una orden de pago por pensión de alimentos.

Además participó la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, en su condición de coordinadora de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, así como el juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, Víctor Araico Chávez.

Como parte de la campaña, el sábado 16 de mayo se llevará a cabo la 'liquidatón', donde los jueces y el personal de los juzgados de Paz Letrado se dedicarán de manera exclusiva a la liquidación de pensiones de alimentos.

Posteriormente, el 22 de mayo se realizará una feria informativa con la participación de las distintas áreas de la Corte Superior de Piura, con la finalidad de brindar información y orientación sobre los servicios de justicia a las personas que se encuentran dentro del grupo objetivo de esta campaña nacional.

Finalmente, el sábado 23 de mayo en Piura y las subsedes judiciales se desarrollará el 'endosatón', donde se entregarán depósitos judiciales endosados y órdenes de pago en procesos de alimentos y omisión a la asistencia familiar, además de depósitos por reparación civil.

Cabe destacar que la campaña en Piura es promovida por la Presidencia, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, la Comisión de Implementación de la Unidad de Flagrancia, PpR de Familia, la Unidad de Integridad y Servicios Judiciales y Recaudación, entre otros.