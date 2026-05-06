HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Judicialidad

Piura: Se inició campaña “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes”

Del 5 al 29 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Piura participa en la campaña nacional “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes”, promoviendo el acceso a la justicia.

La campaña incluye actividades como el endoso de depósitos por alimentos y la implementación del Expediente Judicial Electrónico. Fuente: Difusión.
La campaña incluye actividades como el endoso de depósitos por alimentos y la implementación del Expediente Judicial Electrónico. Fuente: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Del 5 al 29 de mayo, los jueces, juezas y personal judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura se sumarán a la campaña nacional y simultánea 'Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes'.

Esta campaña comprende entre sus actividades el endoso de depósitos por alimentos y reparaciones civiles, así como la implementación del Expediente Judicial Electrónico en procesos de Tenencia y Régimen de Visitas y el impulso de procesos de desprotección familiar.

La inauguración de esta campaña a nivel nacional estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. En el caso de Piura, la apertura de esta acción de proyección estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Piura y oficial de la Unidad de Integridad, David Fernando Correa Castro, quien hizo entrega simbólica de una orden de pago por pensión de alimentos.

Además participó la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, en su condición de coordinadora de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, así como el juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, Víctor Araico Chávez.

Como parte de la campaña, el sábado 16 de mayo se llevará a cabo la 'liquidatón', donde los jueces y el personal de los juzgados de Paz Letrado se dedicarán de manera exclusiva a la liquidación de pensiones de alimentos.

Posteriormente, el 22 de mayo se realizará una feria informativa con la participación de las distintas áreas de la Corte Superior de Piura, con la finalidad de brindar información y orientación sobre los servicios de justicia a las personas que se encuentran dentro del grupo objetivo de esta campaña nacional.

Finalmente, el sábado 23 de mayo en Piura y las subsedes judiciales se desarrollará el 'endosatón', donde se entregarán depósitos judiciales endosados y órdenes de pago en procesos de alimentos y omisión a la asistencia familiar, además de depósitos por reparación civil.

Cabe destacar que la campaña en Piura es promovida por la Presidencia, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, la Comisión de Implementación de la Unidad de Flagrancia, PpR de Familia, la Unidad de Integridad y Servicios Judiciales y Recaudación, entre otros.

Notas relacionadas
Juzgado Itinerante de Miguel Checa atendió doce demandas de alimentos y de rectificación de partidas

Juzgado Itinerante de Miguel Checa atendió doce demandas de alimentos y de rectificación de partidas

LEER MÁS
Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

LEER MÁS
Policía en funciones habría extorsionado a su propio padrino de bodas con S/15.000: agente fue detenido en Piura portando su uniforme

Policía en funciones habría extorsionado a su propio padrino de bodas con S/15.000: agente fue detenido en Piura portando su uniforme

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 100 escolares de la I.E. San Pedro participan en charla para elección de jueces de paz escolar en Piura

Más de 100 escolares de la I.E. San Pedro participan en charla para elección de jueces de paz escolar en Piura

LEER MÁS
Entró en funcionamiento nuevo juzgado transitorio que tramitará procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura

Entró en funcionamiento nuevo juzgado transitorio que tramitará procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura

LEER MÁS
Poder Judicial lanza este cinco de mayo intensa Campaña de Justicia y Derechos en favor de niños, niñas y adolescentes

Poder Judicial lanza este cinco de mayo intensa Campaña de Justicia y Derechos en favor de niños, niñas y adolescentes

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025