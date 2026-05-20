Operadores de justicia instalan reuniones de trabajo del CDI 2026

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Los representantes de las instituciones que integran la Comisión Distrital de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (CDI) instalaron las reuniones de trabajo correspondientes al presente año, con el objetivo de abordar de manera articulada la problemática multisectorial vinculada al sistema de administración de justicia penal.

La reunión fue presidida por el presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nimer Marroquín Mogrovejo, y contó con la participación de representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública.

Durante esta primera sesión de trabajo, cada institución expuso un balance de las principales dificultades que afronta en el cumplimiento de sus funciones, planteándose además propuestas conjuntas orientadas a fortalecer y optimizar el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, se conformaron subcomisiones para impulsar acciones específicas. La subcomisión de procesos interinstitucionales estará a cargo del Poder Judicial; mientras que la subcomisión de capacitación será liderada por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

De igual manera, la subcomisión de difusión quedó conformada por representantes de la Defensa Pública, Poder Judicial y Ministerio Público, quienes coordinarán acciones orientadas a fortalecer la comunicación y difusión de las actividades vinculadas al reforzamiento de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a 18 años de vigencia del mismo.