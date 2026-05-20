Corte Superior de Justicia de Arequipa recolectó 170 kilos de material reciclable en campaña "Recicla PJ" 2026

Este esfuerzo busca fomentar la cultura ambiental dentro de la institución y combatir la contaminación. Fuente: difusión.

Este esfuerzo busca fomentar la cultura ambiental dentro de la institución y combatir la contaminación. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través del Comité Distrital de Ecoeficiencia, desarrolló con éxito la campaña 'RECICLA PJ' 2026, gracias a la activa participación de jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos.

La actividad, realizada en el marco del Día Mundial del Reciclaje, conmemorado el pasado 17 de mayo, permitió sensibilizar a la comunidad judicial sobre la importancia de preservar el medio ambiente mediante prácticas responsables de segregación y reciclaje de residuos.

Durante esta jornada ambiental se logró recolectar 120 kilogramos de papel, 30 kilogramos de botellas de plástico y 20 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre ellos celulares, audífonos, baterías de laptop, pilas, cables, teléfonos, routers, controles remotos y otros dispositivos en desuso.

Esta campaña fue impulsada con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental dentro de la institución y promover acciones sostenibles que contribuyan al cuidado del entorno y la reducción de la contaminación.

Esta iniciativa fue impulsada por la dra. Nadia Gonzáles Dueñas, presidenta de la Comisión de Ecoeficiencia, y por el gestor de Ecoeficiencia de la CSJAR, Paúl Huamán Flores.