Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

La presidenta de la Sala Civil, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, realizó el izamiento de la bandera de Sullana. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Sala Civil, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, realizó el izamiento de la bandera de Sullana. Fuente: Difusión.

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Con la participación de magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana, correspondiente al primer lunes del mes de mayo.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del magistrado Luciano Castillo Gutiérrez, jefe de la Odanc Sullana, quien estuvo acompañado por el juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana, Jesús Nole Lupu, y el jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Edgardo Torres Vilchérriz.

Por su parte, la presidenta de la Sala Civil de Sullana, jueza superior titular Jenny Cecilia Vargas Álvarez, izó la bandera de Sullana y estuvo acompañada por las juezas del Primer y Segundo Juzgado Civil de Sullana, Ana Libia Jiménez Pineda y Paola Gallo Yamunaqué.