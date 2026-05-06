HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League
Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     
Judicialidad

Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

Se realizó la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana, con la participación de magistrados y servidores judiciales.

La presidenta de la Sala Civil, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, realizó el izamiento de la bandera de Sullana. Fuente: Difusión.
La presidenta de la Sala Civil, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, realizó el izamiento de la bandera de Sullana. Fuente: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con la participación de magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana, correspondiente al primer lunes del mes de mayo.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del magistrado Luciano Castillo Gutiérrez, jefe de la Odanc Sullana, quien estuvo acompañado por el juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana, Jesús Nole Lupu, y el jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Edgardo Torres Vilchérriz.

Por su parte, la presidenta de la Sala Civil de Sullana, jueza superior titular Jenny Cecilia Vargas Álvarez, izó la bandera de Sullana y estuvo acompañada por las juezas del Primer y Segundo Juzgado Civil de Sullana, Ana Libia Jiménez Pineda y Paola Gallo Yamunaqué.

Notas relacionadas
Juzgado Itinerante de Miguel Checa atendió doce demandas de alimentos y de rectificación de partidas

Juzgado Itinerante de Miguel Checa atendió doce demandas de alimentos y de rectificación de partidas

LEER MÁS
Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

LEER MÁS
Policía en funciones habría extorsionado a su propio padrino de bodas con S/15.000: agente fue detenido en Piura portando su uniforme

Policía en funciones habría extorsionado a su propio padrino de bodas con S/15.000: agente fue detenido en Piura portando su uniforme

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reducen a seis años condena contra interno que ocultó un cuchillo en penal de Cambio Puente

Reducen a seis años condena contra interno que ocultó un cuchillo en penal de Cambio Puente

LEER MÁS
Corte del Santa entrega más de 10 000 soles en depósitos judiciales durante primer día de campaña nacional

Corte del Santa entrega más de 10 000 soles en depósitos judiciales durante primer día de campaña nacional

LEER MÁS
Corte Superior del Santa promueve campaña nacional de justicia y derechos para menores

Corte Superior del Santa promueve campaña nacional de justicia y derechos para menores

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025