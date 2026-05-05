Juzgado Itinerante de Miguel Checa atendió doce demandas de alimentos y de rectificación de partidas

Un total de 12 demandas de alimentos y de rectificación de partidas fueron atendidas de manera gratuita por servidores judiciales del Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana, que, con el apoyo de dos abogadas de la Defensa Pública, se instalaron como Juzgado Itinerante en la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente del distrito de Miguel Checa.

Fueron nueve demandas de alimentos y tres de rectificación de partidas, las cuales fueron elaboradas por las defensoras públicas Cinthya Castillo Palacios y Mayra Coronado Aguilar, y, por parte del juzgado itinerante, por el asistente jurisdiccional Henry Bravo Martínez, con el apoyo del asistente informático Edgar Girón Medina.

Las demandas fueron ingresadas en línea gracias a la interconexión con la sede principal de Sullana, desde donde, además, se conectó la jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana, Claudia Gutiérrez Álvarez.

Esta jornada, respaldada por dos abogadas de la Defensa Pública, facilitó la presentación de nueve demandas de alimentos y tres rectificaciones. Fuente: Difusión.

Cabe precisar que, como buena práctica judicial, un mes antes ingresaron por mesa de partes virtual cuatro demandas de alimentos y se programaron las audiencias únicas en la jornada de Justicia Itinerante de este jueves 30. En este caso, los jueces Claudia Gutiérrez y Jesús Nole Lupu, del Segundo Juzgado de Paz Letrado, emitieron dos sentencias y dos actas de conciliación en los cuatro procesos de alimentos.

La actividad fue organizada por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), y contó con la presencia del alcalde de dicha localidad, Pedro Zapata Sócola, quien agradeció a la Presidencia y al equipo de Justicia Itinerante, que se hizo presente en la localidad para recibir las demandas de la ciudadanía.