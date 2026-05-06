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Judicialidad

Más de 100 escolares de la I.E. San Pedro participan en charla para elección de jueces de paz escolar en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura ofreció una charla de sensibilización sobre la elección de jueces de paz escolares en el colegio San Pedro, beneficiando a más de 100 estudiantes de secundaria.

Este programa, impulsado por el Poder Judicial, permitirá a los estudiantes capacitarse para asumir roles en la resolución de conflictos. Fuente: Difusión.
Este programa, impulsado por el Poder Judicial, permitirá a los estudiantes capacitarse para asumir roles en la resolución de conflictos. Fuente: Difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, desarrolló una charla de sensibilización para la elección de jueces de paz escolares en la institución educativa San Pedro, como parte del inicio de la implementación del programa Justicia de Paz Escolar.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, con la participación de 58 y 52 alumnos, respectivamente. La charla fue brindada por la jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Piura, Jacqueline Espinoza Ortiz, quien orientó a los estudiantes sobre la importancia de este programa en la promoción de una cultura de paz.

Durante la jornada, se dio a conocer el programa Justicia de Paz Escolar, así como el proceso de elección, los requisitos para asumir los cargos de juez de paz escolar y secretario, y las funciones que desempeñarán dentro de la institución educativa.

Asimismo, se explicó que esta iniciativa busca reducir los niveles de violencia escolar, promoviendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos mediante el diálogo, la conciliación y el logro de acuerdos entre estudiantes, fomentando así una convivencia armónica y un entorno adecuado para su desarrollo integral.

El programa, impulsado por el Poder Judicial, permitirá que los propios estudiantes, previamente capacitados, participen activamente en la solución pacífica de conflictos, fortaleciendo valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con la promoción del acceso a la justicia y la construcción de espacios educativos seguros y libres de violencia.

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