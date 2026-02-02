Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participa en la Primera Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández, participa activamente en la “Primera Reunión Anual 2026 de presidentes y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia del Perú”, realizada en la Corte Suprema de la República, con la finalidad de fortalecer la gestión institucional y contribuir a la mejora continua del servicio de justicia en el país.

Este importante encuentro nacional fue inaugurado por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, quien destacó la relevancia de este espacio como un mecanismo de articulación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de las políticas institucionales.

Durante tres días de trabajo, las máximas autoridades judiciales y los equipos de gestión analizan los avances y proyecciones de la gestión institucional 2025–2026, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, la gestión administrativa y presupuestaria, la integridad en el sistema de justicia, así como el planeamiento estratégico articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

En este marco, el Dr. Jorge Guillermo Fernández reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial y la implementación de buenas prácticas en beneficio de los usuarios del servicio de justicia en la región Moquegua, destacando la importancia de replicar las experiencias y lineamientos institucionales en su distrito judicial.

Asimismo, se abordan temas relacionados con la transparencia institucional, la inversión pública, la proyección de las especialidades jurisdiccionales, la transformación digital, la gestión de recursos humanos, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los servicios de apoyo jurisdiccional.

Cabe resaltar que, junto al presidente de la Corte, también participan servidores administrativos, quienes intervienen en talleres y espacios de capacitación orientados al fortalecimiento de capacidades, contribuyendo así a una gestión más eficiente y articulada.

La agenda incluye exposiciones sobre metas institucionales, programas especializados, proyectos de inversión, infraestructura y alianzas estratégicas, consolidando el compromiso del Poder Judicial con una justicia moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía.