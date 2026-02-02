HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participa en la Primera Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Durante tres días de trabajo, las autoridades judiciales analizan el acceso a la justicia para personas vulnerables, la gestión administrativa y la integridad en el sistema, alineados con el Plan Estratégico 2050.

El encuentro incluye talleres y capacitaciones para lograr una gestión eficiente. Fuente: Difusión.
El encuentro incluye talleres y capacitaciones para lograr una gestión eficiente. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández, participa activamente en la “Primera Reunión Anual 2026 de presidentes y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia del Perú”, realizada en la Corte Suprema de la República, con la finalidad de fortalecer la gestión institucional y contribuir a la mejora continua del servicio de justicia en el país.

Este importante encuentro nacional fue inaugurado por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, quien destacó la relevancia de este espacio como un mecanismo de articulación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de las políticas institucionales.

Durante tres días de trabajo, las máximas autoridades judiciales y los equipos de gestión analizan los avances y proyecciones de la gestión institucional 2025–2026, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, la gestión administrativa y presupuestaria, la integridad en el sistema de justicia, así como el planeamiento estratégico articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

En este marco, el Dr. Jorge Guillermo Fernández reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial y la implementación de buenas prácticas en beneficio de los usuarios del servicio de justicia en la región Moquegua, destacando la importancia de replicar las experiencias y lineamientos institucionales en su distrito judicial.

Asimismo, se abordan temas relacionados con la transparencia institucional, la inversión pública, la proyección de las especialidades jurisdiccionales, la transformación digital, la gestión de recursos humanos, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los servicios de apoyo jurisdiccional.

Cabe resaltar que, junto al presidente de la Corte, también participan servidores administrativos, quienes intervienen en talleres y espacios de capacitación orientados al fortalecimiento de capacidades, contribuyendo así a una gestión más eficiente y articulada.

La agenda incluye exposiciones sobre metas institucionales, programas especializados, proyectos de inversión, infraestructura y alianzas estratégicas, consolidando el compromiso del Poder Judicial con una justicia moderna, transparente y al servicio de la ciudadanía.

Notas relacionadas
Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

LEER MÁS
ODANC-Moquegua realizó visita extraordinaria al establecimiento penitenciario de Moquegua

ODANC-Moquegua realizó visita extraordinaria al establecimiento penitenciario de Moquegua

LEER MÁS
Corte de Moquegua y Municipalidad de Torata articulan acciones para acercar la justicia a poblaciones vulnerables

Corte de Moquegua y Municipalidad de Torata articulan acciones para acercar la justicia a poblaciones vulnerables

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Judicialidad

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en Reunión Anual de Cortes Superiores en Lima

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025