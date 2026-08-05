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Corte de Lambayeque conmemoró el Día del Juez y la Jueza con misa de acción de gracias

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebró una Misa de Acción de Gracias por el Día del Juez en la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo, promoviendo reflexión y valores judiciales.

La ceremonia fue presidida por el Padre Juan Mechán Sánchez, quien instó a los magistrados a ejercer la justicia con integridad. Foto: difusión.
La ceremonia fue presidida por el Padre Juan Mechán Sánchez, quien instó a los magistrados a ejercer la justicia con integridad. Foto: difusión.
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En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebró una solemne Misa de Acción de Gracias en la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo, como un espacio de reflexión, gratitud y renovación del compromiso con los valores que orientan la administración de justicia.

La ceremonia religiosa fue presidida por el Padre Juan Mechán Sánchez, capellán de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien durante su homilía exhortó a los magistrados a ejercer su labor con sabiduría, integridad, prudencia y un profundo sentido de servicio, recordando que impartir justicia constituye una misión que demanda compromiso ético y vocación permanente.

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La eucaristía reunió al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; magistrados superiores, especializados, jueces de paz letrado y jueces de paz, así como a autoridades políticas, civiles, militares y policiales, servidores judiciales, personal administrativo y público asistente, quienes participaron de este significativo acto litúrgico en honor a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.

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El evento congregó a magistrados, autoridades y personal judicial, reforzando el compromiso de ejercer la magistratura con imparcialidad. Foto: difusión.

Durante la celebración se elevaron oraciones por la unidad institucional, la paz social y el fortalecimiento de la labor jurisdiccional, reafirmando la importancia de ejercer la magistratura con independencia, imparcialidad y respeto por los derechos de las personas.

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Al culminar la ceremonia religiosa, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirmó que la función jurisdiccional encuentra en los valores cristianos un permanente llamado a actuar con justicia, humildad y solidaridad, fortaleciendo el compromiso de jueces y juezas de servir a la ciudadanía con integridad y vocación.

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