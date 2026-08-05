Corte de Lambayeque conmemoró el Día del Juez y la Jueza con sesión solemne

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En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló una sesión solemne en el ambiente complementario a las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicado en el tercer piso de la sede judicial "Manuel Huangal Naveda", con la participación de juezas y jueces superiores, especializados, de paz letrado y de paz, autoridades invitadas y servidores judiciales.

La ceremonia se inició con la entonación del Himno Nacional del Perú y del Himno a la Heroica Ciudad de Chiclayo, interpretados por la Banda de Músicos de la Policía Nacional del Perú junto al tenor William Carrasco, dando realce a esta significativa fecha. Seguidamente, se dio lectura al Decreto Ley N.° 18918, que instituyó oficialmente el 4 de agosto como el Día del Juez y la Jueza en el Perú, y se proyectó un video institucional dedicado a reconocer la vocación, el compromiso y la trascendencia de la labor que desempeñan juezas y jueces en la administración de justicia.

El discurso de orden estuvo a cargo del juez superior titular, doctor Marco Antonio Pérez Ramírez, quien evocó su trayectoria en la magistratura y resaltó la vocación de servicio, la integridad y el compromiso que distinguen a quienes ejercen la función jurisdiccional. Asimismo, rindió homenaje a los magistrados que contribuyeron al crecimiento institucional y al prestigio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resaltando el legado que dejaron para las nuevas generaciones de jueces.

Posteriormente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, dirigió el mensaje institucional de la fecha, expresando su reconocimiento a las juezas y jueces de todo el distrito judicial por su permanente dedicación al servicio de la ciudadanía. Durante su intervención, destacó que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se encuentra posicionada como una de las cortes más productivas del país, resultado de la destacada labor jurisdiccional que desempeñan magistradas y magistrados junto al compromiso de sus equipos de trabajo. Asimismo, resaltó los importantes proyectos que continúan impulsándose en beneficio del servicio de justicia, entre ellos la implementación de la Unidad de Flagrancia en José Leonardo Ortiz, la instalación del Laboratorio de Criminalística en Jaén y la puesta en vigencia de la oralidad civil en las provincias de Ferreñafe y Lambayeque, entre otras iniciativas orientadas a seguir modernizando el sistema de justicia. Finalmente, exhortó a quienes integran el sistema de justicia a continuar trabajando de manera articulada, fortaleciendo la institución y respondiendo, con responsabilidad y vocación de servicio, a las legítimas expectativas de la ciudadanía.

Como parte de la ceremonia, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque otorgó, mediante la Resolución Administrativa N.° 1055-2026-CSJLA/PJ, un reconocimiento institucional a la doctora Irma Elvira Rojas Senmache, quien cesó en el ejercicio de sus funciones, y a la doctora Blanca Lidia Cervera Dávila, próxima a culminar su labor jurisdiccional, en mérito a su destacada trayectoria, dedicación y valioso servicio prestado a la administración de justicia. Tras este acto, los asistentes entonaron el Himno del Poder Judicial, reafirmando su identidad y compromiso con los principios que inspiran la función jurisdiccional.

Tras el tradicional toque de campanilla por parte del señor presidente César William Bravo Llaque, el juez superior titular Luis Alberto Sánchez López, brindó las palabras de cierre, resaltando el significado de esta conmemoración como una oportunidad para reafirmar la noble misión de impartir justicia con independencia, ética y vocación de servicio. La ceremonia finalizó con la fotografía oficial de las autoridades judiciales e invitados, poniendo broche a una significativa jornada de reconocimiento a la magistratura lambayecana.