HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Juzgado de Familia de Ferreñafe ejecuta tenencia provisional para proteger a una menor

El Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe ejecuta una tenencia provisional para garantizar los derechos de una menor en un caso de violencia familiar. Esta medida prioriza su interés superior.

La menor ahora vive junto a su madre en Ferreñafe. Foto: difusión.
La menor ahora vive junto a su madre en Ferreñafe. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe ejecutó una medida cautelar de tenencia provisional a favor de una menor de edad, garantizando el cumplimiento de una resolución judicial emitida en el marco de un proceso por violencia familiar y priorizando la protección de sus derechos e interés superior.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque realizará conferencia sobre precedente judicial | Lambayeque | La República

lr.pe

La medida cautelar fue dictada en el año 2022, dentro del proceso de violencia familiar, mediante el cual también se otorgaron medidas de protección a favor de la agraviada. Posteriormente, la progenitora solicitó la ejecución de la tenencia provisional con el propósito de hacer efectiva la decisión judicial.

En atención a dicha solicitud, el juez del Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, Ronald Fabián Díaz Correa, dispuso mediante resolución debidamente motivada la ejecución de la medida cautelar y ordenó realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias para garantizar una intervención segura, eficaz y respetuosa de los derechos de la menor.

Para el cumplimiento de la diligencia, el órgano jurisdiccional coordinó con la Comisaría de Apata y el Centro Emergencia Mujer (CEM), estableciendo un operativo de carácter reservado para proteger la integridad física y emocional de la niña durante la ejecución de la medida.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque inaugura ciclo de conferencias internacionales con Manuel Atienza por el Día del Juez | Lambayeque | La República

lr.pe

Como resultado del trabajo articulado entre las instituciones involucradas, la diligencia culminó exitosamente con la entrega de la menor a su progenitora, en estricto cumplimiento de la medida cautelar de tenencia provisional. Actualmente, la niña permanece junto a su madre en la ciudad de Ferreñafe.

La actuación judicial fue ejecutada por el Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, con la participación del secretario judicial Pedro Gianfranco Maluquish López, evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional para hacer efectivas las decisiones judiciales orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inauguró ciclo de conferencias internacionales por el Día del Juez y la Jueza

Corte de Lambayeque inauguró ciclo de conferencias internacionales por el Día del Juez y la Jueza

LEER MÁS
Corte de Lambayeque organiza conferencia internacional sobre precedente judicial

Corte de Lambayeque organiza conferencia internacional sobre precedente judicial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

Presidente de la Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025