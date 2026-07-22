Juzgado de Familia de Ferreñafe ejecuta tenencia provisional para proteger a una menor

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El Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe ejecutó una medida cautelar de tenencia provisional a favor de una menor de edad, garantizando el cumplimiento de una resolución judicial emitida en el marco de un proceso por violencia familiar y priorizando la protección de sus derechos e interés superior.

La medida cautelar fue dictada en el año 2022, dentro del proceso de violencia familiar, mediante el cual también se otorgaron medidas de protección a favor de la agraviada. Posteriormente, la progenitora solicitó la ejecución de la tenencia provisional con el propósito de hacer efectiva la decisión judicial.

En atención a dicha solicitud, el juez del Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, Ronald Fabián Díaz Correa, dispuso mediante resolución debidamente motivada la ejecución de la medida cautelar y ordenó realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias para garantizar una intervención segura, eficaz y respetuosa de los derechos de la menor.

Para el cumplimiento de la diligencia, el órgano jurisdiccional coordinó con la Comisaría de Apata y el Centro Emergencia Mujer (CEM), estableciendo un operativo de carácter reservado para proteger la integridad física y emocional de la niña durante la ejecución de la medida.

Como resultado del trabajo articulado entre las instituciones involucradas, la diligencia culminó exitosamente con la entrega de la menor a su progenitora, en estricto cumplimiento de la medida cautelar de tenencia provisional. Actualmente, la niña permanece junto a su madre en la ciudad de Ferreñafe.

La actuación judicial fue ejecutada por el Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, con la participación del secretario judicial Pedro Gianfranco Maluquish López, evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional para hacer efectivas las decisiones judiciales orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.