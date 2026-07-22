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Josep Aguiló expuso sobre el precedente judicial en conferencia de la Corte de Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebró el Día del Juez 2026 con la conferencia del filósofo español Josep Aguiló Regla sobre "El concepto de precedente judicial".

Aguiló Regla destacó el precedente judicial como herramienta esencial para unificar decisiones y fortalecer la seguridad jurídica en los sistemas judiciales. Foto: difusión.
Aguiló Regla destacó el precedente judicial como herramienta esencial para unificar decisiones y fortalecer la seguridad jurídica en los sistemas judiciales. Foto: difusión.
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En el marco de las actividades académicas por el Día del Juez y la Jueza 2026, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló la segunda jornada del ciclo de conferencias magistrales internacionales "La función jurisdiccional en el siglo XXI: razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial", con la exposición del destacado filósofo del derecho y catedrático español Josep Aguiló Regla, quien abordó el tema "El concepto de precedente judicial".

Durante la bienvenida, el presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, Edwin Figueroa Gutarra, destacó la trayectoria académica del expositor y resaltó la importancia de fortalecer el análisis del precedente judicial como herramienta para la argumentación y la labor jurisdiccional. Asimismo, recordó que la conferencia forma parte de las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día del Juez y la Jueza en la Corte de Lambayeque.

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En su ponencia, Josep Aguiló Regla, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante (España), explicó que el precedente judicial constituye una regla jurídica contenida en una decisión judicial que resuelve un problema jurídico, innova el derecho preexistente y sirve de autoridad para futuras decisiones jurisdiccionales. Asimismo, sostuvo que todos los sistemas jurídicos desarrollados cuentan con mecanismos destinados a conservar y unificar las decisiones judiciales, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la coherencia en la aplicación del derecho.

El jurista español señaló además que la función esencial del precedente es transformar los casos jurídicos difíciles en casos de resolución más predecible mediante la creación de reglas aplicables a situaciones similares, fortaleciendo así la racionalidad de las decisiones judiciales y la uniformidad de los criterios jurisprudenciales.

Tras la exposición, se desarrolló un espacio de diálogo en el que magistrados nacionales e internacionales intercambiaron opiniones con el ponente sobre la relación entre el precedente judicial, la independencia judicial y los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos de tradición civilista para consolidar una cultura de respeto a los precedentes. La conferencia contó con la participación virtual de magistrados y profesionales del derecho de diversos países de Latinoamérica, entre ellos Nicaragua, Ecuador y El Salvador.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque realizará conferencia sobre precedente judicial | Lambayeque | La República

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Tras la conferencia magistral, el coordinador de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Jorge Rojas Cruz, agradeció la valiosa participación del jurista español Josep Aguiló Regla y destacó el alto nivel académico de la ponencia, resaltando que este tipo de espacios fortalecen la formación continua de magistrados, servidores judiciales y operadores del sistema de justicia, en beneficio de una función jurisdiccional cada vez más sólida y eficiente.

El ciclo de conferencias magistrales internacionales continúa como parte del programa académico organizado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para conmemorar el Día del Juez y la Jueza, promoviendo el intercambio de experiencias y la actualización permanente de magistrados, servidores judiciales y la comunidad jurídica.

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