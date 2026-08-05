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Corte de Tumbes reconoció labor de magistrados por el Día del Juez y la Jueza

La Corte Superior de Justicia de Tumbes conmemora el Día del Juez destacando la labor y vocación de servicio de sus magistrados en el distrito judicial.

La ceremonia reafirma el compromiso de la institución de trabajar por una justicia independiente y eficiente. Foto: difusión.
La ceremonia reafirma el compromiso de la institución de trabajar por una justicia independiente y eficiente. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes conmemoró el Día del Juez y la Jueza, destacando la responsabilidad, integridad y vocación de servicio de los magistrados que administran justicia en el distrito judicial.

Durante su discurso, el presidente de la institución, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, expresó un especial reconocimiento a las juezas y jueces comprometidos con el Programa de Acceso a la Justicia y con las jornadas de justicia itinerante desarrolladas en las localidades más alejadas de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

PUEDES VER: ODANC Tumbes fortalece a subprefectos y jueces de paz con capacitación sobre delitos de corrupción | tumbes | La República

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“Su participación en las jornadas de justicia itinerante representa una muestra concreta de vocación de servicio y sensibilidad social”, manifestó, al resaltar el esfuerzo realizado para acercar los servicios judiciales a las personas en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, felicitó a los magistrados que, a la fecha, han alcanzado o superado sus metas de productividad, resultado que evidencia su dedicación y capacidad para atender oportunamente la carga procesal, sin descuidar la calidad de las decisiones judiciales.

La ceremonia permitió renovar el compromiso institucional de continuar trabajando por una justicia independiente, íntegra, eficiente y cercana a la ciudadanía.

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