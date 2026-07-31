Presidente de la Corte de Lambayeque supervisó avances del futuro Laboratorio de Criminalística de Jaén

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Como parte de su agenda de trabajo en la provincia de Jaén, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, visitó los exteriores de los ambientes destinados al futuro Laboratorio de Criminalística de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, los cuales vienen siendo acondicionados en el quinto piso de la subsede judicial de Jaén, ubicada en la avenida Mariscal Castilla N.° 490.

Durante el recorrido, el titular de la Corte estuvo acompañado por el administrador de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, licenciado David Benavides Campos, y por el jefe de la DIVOPUS Jaén, coronel PNP Jesús Arturo Pomar Pérez, con quienes verificó el avance de este importante proyecto, cuya inauguración está prevista para el mes de septiembre del presente año.

En la visita se informó que el proceso de implementación presenta importantes avances. En ese sentido, ya se realizó el otorgamiento de la buena pro para la adquisición del equipamiento especializado y actualmente se encuentra próxima la formalización del contrato para la entrega de los equipos, procedimiento que viene siendo ejecutado por la Unidad Ejecutora N.° 038 de la Policía Nacional del Perú – Chiclayo.

El futuro Laboratorio de Criminalística permitirá fortalecer la investigación científica mediante la incorporación de equipos especializados que contribuirán a optimizar el procesamiento de los indicios y evidencias relacionados con los delitos flagrantes, favoreciendo una actuación más oportuna y eficiente de las instituciones que integran la Unidad Piloto de Flagrancia.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para consolidar el modelo de flagrancia en Jaén y continuar mejorando la capacidad de respuesta del sistema de justicia, en beneficio de la seguridad ciudadana y del acceso a una justicia penal más célere y eficiente.