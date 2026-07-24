Presidente de la Corte de Lambayeque supervisó sede judicial de Ferreñafe

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Con el propósito de verificar de manera directa el desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, realizó una visita inopinada a la sede judicial de Ferreñafe, donde supervisó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Durante su recorrido, el titular de la Corte constató el normal desarrollo de las actividades en los diferentes despachos judiciales y áreas administrativas, dialogando con magistrados y servidores judiciales sobre el avance de la producción jurisdiccional, la carga procesal y las acciones que se vienen impulsando para optimizar la atención a los usuarios.

La jornada permitió, además, recoger de primera mano las inquietudes y aportes del personal, reafirmando el compromiso de la actual gestión con el acompañamiento permanente a las sedes judiciales del distrito judicial y la búsqueda de soluciones orientadas a mejorar el servicio de administración de justicia.

Como parte de la visita, el Dr. Bravo Llaque también conversó con usuarios y abogados que acudían a la sede judicial para realizar diversos trámites. En ese marco, verificó el funcionamiento de la cabina tecnológica implementada en la sede, herramienta que permite a abogados y ciudadanos consultar el estado de sus procesos judiciales y efectuar el seguimiento correspondiente a través de las plataformas digitales del Poder Judicial. Los usuarios destacaron la utilidad de este espacio tecnológico, el cual facilita el acceso a la información judicial y contribuye a brindar una atención más ágil y eficiente.

Con estas visitas inopinadas, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mantiene un seguimiento permanente al funcionamiento de sus sedes judiciales, promoviendo una gestión cercana, orientada a fortalecer la calidad del servicio de justicia y la atención que se brinda a la ciudadanía.