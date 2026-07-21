Corte de Lambayeque organiza conferencia internacional sobre precedente judicial

Este ciclo incluirá futuras charlas, como la del 3 de agosto, que abordará el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Foto: difusión.

Este ciclo incluirá futuras charlas, como la del 3 de agosto, que abordará el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Foto: difusión.

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Como parte de las actividades académicas organizadas con motivo de la celebración del Día del Juez y la Jueza 2026, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrollará este martes 21 de julio, a las 12.00 p. m., la conferencia magistral internacional "El concepto del precedente judicial", que estará a cargo del reconocido jurista español Dr. Josep Aguiló Regla, uno de los principales referentes contemporáneos en filosofía del derecho, argumentación jurídica y teoría del precedente.

La actividad forma parte del ciclo académico "La función jurisdiccional en el siglo XXI: razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial". Dirigida a jueces, servidores judiciales y a la comunidad jurídica, la conferencia busca generar un espacio de reflexión sobre el papel del precedente judicial en los sistemas jurídicos contemporáneos y su incidencia en la calidad, coherencia y predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales.

Josep Aguiló Regla es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante (España), profesor permanente del Máster en Argumentación Jurídica de esa casa de estudios e integrante del Consejo Editor de la revista científica Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, una de las publicaciones jurídicas más influyentes del ámbito iberoamericano. Sus investigaciones se han centrado en la teoría del derecho, el precedente judicial, el constitucionalismo, la argumentación jurídica y las fuentes del derecho, consolidándose como uno de los académicos más reconocidos en estas materias.

Autor de importantes publicaciones especializadas como "En defensa del Estado constitucional de Derecho", "Prontuario de teoría del precedente para sistemas jurídicos de civil law con un ordenamiento constitucionalizado", entre otros, Aguiló ha contribuido al desarrollo de una teoría del precedente orientada a fortalecer la seguridad jurídica, la uniformidad de criterios y la correcta aplicación del derecho en los Estados constitucionales.

La conferencia del profesor Aguiló constituye la segunda jornada del ciclo académico internacional, iniciado con la participación del destacado filósofo del derecho Manuel Atienza Rodríguez, y que continuará el próximo 3 de agosto con la conferencia virtual "De la pregunta al resultado: estrategias para crear prompts", a cargo del Ing. Walter Manuel Ascorbe Díaz, la abogada Daniela Tesén Pulache y la abogada Lupita Laburiano Vásquez. Esta última jornada abordará el uso estratégico de la inteligencia artificial y la formulación de prompts aplicados al ámbito jurídico, incorporando herramientas tecnológicas para optimizar la investigación, el análisis y la gestión de información en la labor judicial.

Con este ciclo de conferencias magistrales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la capacitación permanente de magistrados y servidores judiciales, promoviendo espacios de actualización académica que integran el análisis jurídico tradicional con las nuevas herramientas tecnológicas, en respuesta a los desafíos que plantea la administración de justicia en el siglo XXI.