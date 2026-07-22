Módulo de Violencia de la Corte de Lambayeque recibe reconocimiento nacional por campaña del Día de la Mujer

La distinción fue entregada en una ceremonia en Lima, conmemorando el X Aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Foto: difusión.

La distinción fue entregada en una ceremonia en Lima, conmemorando el X Aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Foto: difusión.

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El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió un reconocimiento nacional por la campaña "8 de marzo: aprender para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres", iniciativa que fue distinguida entre las mejores prácticas desarrolladas por las Cortes Superiores de Justicia del país en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La distinción fue entregada durante la ceremonia por el X Aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, realizada en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia, en Lima. La actividad formó parte del evento académico central "Importancia del enfoque de género en la administración de justicia", que congregó a autoridades judiciales y representantes de las Cortes Superiores de Justicia del país para reflexionar sobre los avances y desafíos en la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participaron en la ceremonia Blanca del Pilar Cavero Laca, administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Jhois Etel Chiclote Rodríguez, Stephany Ivonne Ángeles Guevara y Brian Daniel Díaz Zúñiga, quienes recibieron el reconocimiento en nombre del equipo responsable de la campaña.

La campaña reconocida fue desarrollada gracias al trabajo articulado de Blanca del Pilar Cavero Laca, administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; la jueza coordinadora Magali Jacqueline Soto Bardales; el juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo; el coordinador de Imagen Institucional Jhon Enrique Fernández Dediós; Jhois Etel Chiclote Rodríguez, Stephany Ivonne Ángeles Guevara, Brian Daniel Díaz Zúñiga, Claudia Cecilia Paredes Ventura, Javier Gonzales Sánchez, Mariela Estephani Falla Otoya, Carol Janet Guerrero Gutierrez Diana Estefany Núñez Medina, Carlos Antonio Sánchez Fernández, Rosa Ysela Zuñe Castañeda, Paola Santin Santamaria y José Luis Granda Calle, quienes contribuyeron a la ejecución de una iniciativa orientada a promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

El reconocimiento constituye un importante respaldo al trabajo que desarrolla el Módulo Judicial Integrado en Violencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y pone en valor el compromiso de magistrados, profesionales, personal jurisdiccional, administrativo y de comunicaciones en la implementación de acciones que promueven el acceso a la justicia con enfoque de género y la protección de los derechos de las mujeres.