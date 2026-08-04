Corte de Lambayeque inauguró moderno ambiente para fortalecer audiencias penales

El presidente de la corte, Dr. César William Bravo Llaque, destacó la importancia de la cooperación entre instituciones. Foto: difusión.

El presidente de la corte, Dr. César William Bravo Llaque, destacó la importancia de la cooperación entre instituciones. Foto: difusión.

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En una muestra de trabajo articulado entre instituciones públicas en favor del servicio de justicia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió el ambiente complementario de las Salas Penales, un moderno espacio multifuncional destinado a optimizar el desarrollo de audiencias, reuniones institucionales y actividades jurisdiccionales de alta complejidad.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, resaltó que esta importante infraestructura es el resultado de la cooperación entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el Poder Judicial, demostrando que la articulación entre instituciones del Estado es fundamental para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

"Las instituciones del Estado no deben ser islas que compiten entre sí, sino entidades que trabajan de manera conjunta hacia un mismo objetivo: servir a las personas", expresó el titular de la Corte.

Asimismo, explicó que el nuevo ambiente ha sido concebido como un espacio de múltiples funciones, donde se desarrollarán actividades oficiales de la institución, reuniones interinstitucionales y, principalmente, audiencias penales complejas relacionadas con procesos de criminalidad organizada, algunas de ellas con decenas de procesados, lo que permitirá brindar mejores condiciones para el adecuado desarrollo de la función jurisdiccional.

El objetivo es ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar la administración de justicia. Foto: difusión.

El magistrado sostuvo que esta inversión contribuye a optimizar la administración de justicia y permitirá mejorar el trabajo de los órganos jurisdiccionales en las diferentes especialidades, beneficiando tanto a magistrados y trabajadores judiciales como a los usuarios del sistema de justicia.

En otro momento, destacó el desempeño alcanzado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a nivel nacional, al recordar que la Unidad de Flagrancia continúa ocupando el primer lugar del país en resultados contra la criminalidad.

"Hoy, 3 de agosto de 2026, seguimos siendo la mejor Unidad de Flagrancia del Perú, y Jaén ya ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Este reconocimiento es consecuencia del compromiso y esfuerzo permanente de jueces, trabajadores judiciales y funcionarios que, con recursos limitados, logran grandes resultados", enfatizó.

El presidente de la Corte también agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Regional de Lambayeque para concretar esta obra y expresó su confianza en continuar impulsando la infraestructura judicial, destacando como próximo gran objetivo la ejecución de la futura Ciudadela Judicial, proyecto que permitirá seguir mejorando las condiciones en las que se brinda el servicio de justicia.

Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, señaló que consolidar al Poder Judicial representa una inversión estratégica para el desarrollo de la región, especialmente frente a los importantes proyectos económicos que se ejecutarán en los próximos años, como el futuro terminal portuario de Eten.

En ese contexto, sostuvo que el crecimiento económico debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen el orden y la seguridad jurídica, destacando el trabajo coordinado que realizan el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia.

Durante su intervención, también felicitó a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por liderar, a nivel nacional, el trabajo desarrollado por la Unidad de Flagrancia, resaltando que estos resultados son producto del esfuerzo conjunto de todas las instituciones vinculadas a la administración de justicia.

El nuevo espacio multifuncional permitirá realizar audiencias penales complejas y respaldará la trayectoria de la Corte. Foto: difusión.

Como parte de la ceremonia, las autoridades realizaron el corte de cinta inaugural, recorrieron las nuevas instalaciones, participaron en la develación de las placas conmemorativas y oficializaron la entrega del ambiente complementario, que desde la fecha contribuirá a optimizar el servicio de justicia que recibe la ciudadanía lambayecana.

Con esta obra, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura judicial, la mejora continua de las condiciones para el ejercicio de la función jurisdiccional y la consolidación de un servicio de justicia más eficiente, oportuno y cercano a las personas.