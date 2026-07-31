Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén celebró su primer aniversario destacando resultados contra la delincuencia

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La Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén conmemoró su primer año de funcionamiento con una ceremonia protocolar que reunió a representantes de las instituciones que integran este modelo de atención inmediata, consolidado como una alianza estratégica para brindar una respuesta rápida, firme y articulada frente a los delitos flagrantes.

La actividad fue presidida por el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, y contó con la participación de magistrados, representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría Pública y demás autoridades del sistema de justicia.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez superior de la Sub Sede Judicial de Jaén, doctor Cipriano Purihuamán Leonardo, quien reconoció el evidente trabajo desarrollado por la Unidad Piloto de Flagrancia durante su primer año de funcionamiento, destacando el esfuerzo conjunto de las instituciones que la conforman para ofrecer una respuesta oportuna frente a los delitos cometidos en flagrancia.

Como parte del programa, se proyectó un video institucional que recordó el inicio de funciones de la Unidad Piloto de Flagrancia el 1 de agosto de 2025 y puso en valor el trabajo permanente que realizan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría Pública, instituciones que, de manera articulada, brindan atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, en favor de una justicia más rápida y eficiente.

Posteriormente, la fiscal provincial de la Fiscalía de Flagrancia Delictiva de Jaén, doctora Mayra Fuentes Vásquez, y el defensor público Elmer Hernán Ticlla Riquelme coincidieron en resaltar que los resultados alcanzados durante este primer año son consecuencia del trabajo conjunto y de la coordinación permanente entre las instituciones que integran la Unidad Piloto de Flagrancia, permitiendo una atención más oportuna y eficaz de los casos de flagrancia delictiva.

Por su parte, el jefe de la DIVOPUS Jaén, coronel PNP Jesús Arturo Pomar Pérez, destacó el esfuerzo desplegado por la Unidad Piloto de Flagrancia en la lucha contra la delincuencia y señaló que el verdadero sentido de este modelo radica en la labor articulada de cada una de las instituciones que la integran, las cuales, desde sus respectivas competencias, cumplen funciones específicas, pero comparten un mismo objetivo: brindar una respuesta rápida, firme y coordinada en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, calificó este trabajo conjunto como una alianza estratégica que fortalece la seguridad y la confianza de la población en el sistema de justicia.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó que los logros alcanzados por la Unidad Piloto de Flagrancia son el resultado de acciones concretas y del compromiso permanente de las instituciones que la conforman. Asimismo, resaltó la labor desarrollada durante este primer año de funcionamiento y anunció la próxima inauguración del Laboratorio de Criminalística, infraestructura que permitirá incorporar nuevos equipos especializados para fortalecer la investigación científica y agilizar aún más la atención de los procesos penales.

El titular de la Corte señaló que esta importante implementación responde a la necesidad de continuar potenciando la labor que desarrolla la Unidad Piloto de Flagrancia y forma parte del objetivo institucional de convertirla en una unidad modelo, permitiendo que la ciudadanía acceda a un servicio de justicia penal cada vez más célere, eficiente y especializado.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque conmemoró el primer aniversario de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén, destacando el trabajo articulado de las instituciones que la integran y renovando su compromiso de continuar impulsando acciones que permitan consolidar este modelo de atención, con el propósito de brindar a la ciudadanía una justicia penal más célere, eficiente y oportuna.