Estudiantes de Huarango juran como jueces y secretarios de Justicia de Paz Escolar

La ceremonia fomenta el diálogo y el respeto entre estudiantes, promoviendo la solución pacífica de conflictos. Foto: difusión.

La ceremonia fomenta el diálogo y el respeto entre estudiantes, promoviendo la solución pacífica de conflictos. Foto: difusión.

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Con el compromiso de seguir promoviendo una cultura de paz en las instituciones educativas, el pasado 9 de julio el Juzgado de Paz Letrado de Huarango tomó juramento a los nuevos Jueces de Paz Escolar y Secretarios de Justicia de Paz Escolar de la Institución Educativa N.° 16498 "Túpac Amaru II", del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio.

La ceremonia fue presidida por el juez del Juzgado de Paz Letrado de Huarango, Jheyson Emanuel Arbaiza Rodríguez, quien tomó juramento a los estudiantes que asumirán la responsabilidad de promover el diálogo, el respeto y la solución pacífica de los conflictos dentro de su institución educativa, en el marco del Programa Justicia de Paz Escolar.

Como parte de las actividades previas, el martes 7 de julio, los escolares participaron en una jornada de capacitación organizada por el despacho judicial, en la que recibieron formación sobre las funciones que desempeñarán como Jueces de Paz Escolar y Secretarios de Justicia de Paz Escolar, así como sobre los principios y valores que promueve este programa.

Con esta juramentación, los estudiantes inician oficialmente sus funciones como promotores de la convivencia pacífica dentro de su institución educativa, contribuyendo a la solución dialogada de los conflictos y al fortalecimiento de valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la continuidad del Programa Justicia de Paz Escolar, acercando la justicia a las instituciones educativas y formando ciudadanos comprometidos con la construcción de una convivencia basada en el diálogo y la cultura de paz.