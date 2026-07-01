Corte de Lambayeque presenta la sexta edición de la revista jurídica IUDEX IURIS

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo la investigación y el debate jurídico con la publicación de la sexta edición de la revista IUDEX IURIS, una nueva entrega académica que reúne valiosos aportes de reconocidos especialistas nacionales e internacionales y reafirma el compromiso institucional con la difusión del conocimiento jurídico.

La edición correspondiente al presente año incorpora como principal colaboración el artículo "El juez Perfecto", del destacado profesor español Manuel Atienza Rodríguez, quien desarrolla un perfil académico del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los exmagistrados supremos de mayor reconocimiento e influencia en el ámbito jurídico hispano contemporáneo.

Asimismo, la revista presenta el artículo "El modelo de juez constitucional como contraposición entre los paradigmas positivista y constitucionalista", elaborado por el director de la publicación, Edwin Figueroa Gutarra, en el que se analiza la evolución del rol del juez constitucional frente a las principales corrientes del pensamiento jurídico.

La presente edición también incorpora el trabajo "Estrategias comunicativas para reducir la violencia de género en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque", de la autora Alejandra de América Custodio Hernández, que aborda la importancia de la comunicación institucional como herramienta para fortalecer las acciones de prevención y sensibilización frente a la violencia de género desde el ámbito judicial.

Gracias a su difusión mediante la Red Internacional de Magistrados, la revista IUDEX IURIS amplía su alcance más allá del territorio nacional, llegando a diversos países de Iberoamérica y consolidándose como un espacio de intercambio académico entre magistrados, docentes, investigadores y profesionales del Derecho.

En ese contexto, la dirección de la revista anunció la convocatoria para la séptima edición de IUDEX IURIS, denominada Edición Día del Juez – Agosto 2026, e invitó a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho a presentar artículos inéditos hasta el 31 de julio de 2026, contribuyendo así al fortalecimiento de la producción científica y jurídica.

Con iniciativas como esta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento jurídico, promoviendo espacios de reflexión académica que contribuyen al desarrollo de una justicia cada vez más sólida, moderna y cercana a la ciudadanía.