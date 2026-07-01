HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de Lambayeque presenta la sexta edición de la revista jurídica IUDEX IURIS

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque publica la sexta edición de la revista IUDEX IURIS, que incluye artículos de expertos en derecho, reafirmando su compromiso con la educación jurídica.

La nueva entrega destaca el artículo "El juez Perfecto", del profesor español Manuel Atienza. Fuente: difusión.
La nueva entrega destaca el artículo "El juez Perfecto", del profesor español Manuel Atienza. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo la investigación y el debate jurídico con la publicación de la sexta edición de la revista IUDEX IURIS, una nueva entrega académica que reúne valiosos aportes de reconocidos especialistas nacionales e internacionales y reafirma el compromiso institucional con la difusión del conocimiento jurídico.

La edición correspondiente al presente año incorpora como principal colaboración el artículo "El juez Perfecto", del destacado profesor español Manuel Atienza Rodríguez, quien desarrolla un perfil académico del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los exmagistrados supremos de mayor reconocimiento e influencia en el ámbito jurídico hispano contemporáneo.

PUEDES VER: Mesa de Partes Itinerante llegó a Colasay con servicios judiciales | Lambayeque | La República

lr.pe

Asimismo, la revista presenta el artículo "El modelo de juez constitucional como contraposición entre los paradigmas positivista y constitucionalista", elaborado por el director de la publicación, Edwin Figueroa Gutarra, en el que se analiza la evolución del rol del juez constitucional frente a las principales corrientes del pensamiento jurídico.

La presente edición también incorpora el trabajo "Estrategias comunicativas para reducir la violencia de género en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque", de la autora Alejandra de América Custodio Hernández, que aborda la importancia de la comunicación institucional como herramienta para fortalecer las acciones de prevención y sensibilización frente a la violencia de género desde el ámbito judicial.

Gracias a su difusión mediante la Red Internacional de Magistrados, la revista IUDEX IURIS amplía su alcance más allá del territorio nacional, llegando a diversos países de Iberoamérica y consolidándose como un espacio de intercambio académico entre magistrados, docentes, investigadores y profesionales del Derecho.

PUEDES VER: Prisión preventiva por tentativa de violación sexual en Lambayeque | Lambayeque | La República

lr.pe

En ese contexto, la dirección de la revista anunció la convocatoria para la séptima edición de IUDEX IURIS, denominada Edición Día del Juez – Agosto 2026, e invitó a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho a presentar artículos inéditos hasta el 31 de julio de 2026, contribuyendo así al fortalecimiento de la producción científica y jurídica.

Con iniciativas como esta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento jurídico, promoviendo espacios de reflexión académica que contribuyen al desarrollo de una justicia cada vez más sólida, moderna y cercana a la ciudadanía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perro American Bully escapa de sus dueños y muerde rostro de vecina en plena calle en Lambayeque

Perro American Bully escapa de sus dueños y muerde rostro de vecina en plena calle en Lambayeque

LEER MÁS
Lambayeque: instalan 8 centros de acopio de ayuda para los damnificados por sismos en Venezuela

Lambayeque: instalan 8 centros de acopio de ayuda para los damnificados por sismos en Venezuela

LEER MÁS
Municipalidades y hospitales lideran el ranking de entidades con más quejas ante la Defensoría del Pueblo en Lambayeque

Municipalidades y hospitales lideran el ranking de entidades con más quejas ante la Defensoría del Pueblo en Lambayeque

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgado de Paz Letrado de Pucará desarrolló campaña itinerante en el distrito de Colasay

Juzgado de Paz Letrado de Pucará desarrolló campaña itinerante en el distrito de Colasay

LEER MÁS
ODANC Lambayeque reafirma su labor de control con nuevo Juez Superior Contralor

ODANC Lambayeque reafirma su labor de control con nuevo Juez Superior Contralor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025