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Primer Juzgado Colegiado de Chiclayo dicta cadena perpetua por violación sexual de menor

El Primer Juzgado Penal de Chiclayo condenó a cadena perpetua a R.C.G. por violación sexual de una menor.

Durante una ceremonia virtual, se unieron las Cortes Superiores de Justicia de varias regiones. Foto: difusión.
Durante una ceremonia virtual, se unieron las Cortes Superiores de Justicia de varias regiones. Foto: difusión.
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El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo condenó a cadena perpetua a R.C.G., tras hallarlo responsable del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales J.N.S.G.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados Rosa Amelia Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Héctor Luis Fernández de la Torre, quienes además fijaron en S/ 15 000 el monto de reparación civil a favor de la menor agraviada y dispusieron el tratamiento terapéutico del sentenciado, conforme a ley.

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Asimismo, al encontrarse el condenado en libertad, el Colegiado ordenó su ubicación y captura a nivel nacional, a fin de que, una vez detenido, sea internado en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente para cumplir la pena impuesta.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 12 años y residía junto a su madre, padrastro, hermana menor y otros familiares, entre ellos el ahora sentenciado, quien era su primo. En ese contexto, la menor habría sido víctima de agresión sexual en tres oportunidades.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que la madre de la menor tomara conocimiento de lo ocurrido a través de un familiar, situación que motivó la denuncia ante la Policía y el posterior inicio de las diligencias correspondientes.

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Durante el proceso, el Primer Colegiado evaluó los elementos de prueba presentados y, luego de su valoración, concluyó por unanimidad que R.C.G. era responsable de los hechos atribuidos, imponiéndole la máxima sanción prevista por la ley para este delito.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque brinda una respuesta firme ante hechos que afectan gravemente a niñas, niños y adolescentes, reafirmando su compromiso de administrar justicia con celeridad y de proteger los derechos de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

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