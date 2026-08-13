Corte de Lambayeque participa en Congreso Internacional de Flagrancia y recibe reconocimiento

La delegación, liderada por el Dr. César William Bravo Llaque, incluye a jueces y especialistas que destacan los resultados positivos del sistema de flagrancia. Foto: difusión.

La delegación, liderada por el Dr. César William Bravo Llaque, incluye a jueces y especialistas que destacan los resultados positivos del sistema de flagrancia. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene participando en el V Congreso Internacional de Flagrancia “Justicia oportuna, célere y eficaz: consolidando la flagrancia como pilar de un sistema penal moderno” – 2026, que se desarrolla del 12 al 14 de agosto en el Auditorio Felipe Pardo y Aliaga, en un espacio que reúne a autoridades, magistrados, especialistas nacionales y expositores internacionales para analizar los avances, retos y perspectivas del sistema de flagrancia.

La delegación de la Corte de Lambayeque está encabezada por su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, quien participa junto a la Dra. Doris Paola Nieto Lazo, jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia; la Dra. Sirley Ileana Espinoza Zapata, jueza del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia; el Dr. David Pérez Reyes, juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal y Juzgado Unipersonal de Flagrancia de la sede de Jaén; y el administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. David Benavides Campos.

También forman parte de la delegación Yosely Seyde Vásquez Mestanza, especialista de audio de la Unidad de Flagrancia, y Virna Sari Roque Varias, asistente judicial de la Unidad Piloto de Jaén.

Lambayeque, destacada por sus resultados en flagrancia

Durante la jornada inaugural, la presidenta del Poder Judicial y de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Dra. Janet Tello Gilardi, destacó a Lambayeque como uno de los referentes por los resultados positivos alcanzados por el sistema de flagrancia.

En su intervención, resaltó el trabajo articulado que desarrollan la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, cada institución desde el ámbito de sus competencias y con un mismo propósito: hacer posible que la justicia llegue oportunamente a la ciudadanía.

La mención puso en valor el trabajo conjunto que se viene desarrollando en Lambayeque y los resultados alcanzados mediante la intervención coordinada de las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal en flagrancia.

El trabajo desarrollado en Lambayeque también fue destacado durante la segunda conferencia magistral, a cargo del juez costarricense Dr. Alfredo Araya Vega, quien señaló a la región como una clara muestra de que el modelo de flagrancia funciona cuando existe compromiso de las instituciones involucradas.

Asimismo, el expositor internacional resaltó la reciente publicación de un fiscal lambayecano relacionada con el proceso de flagrancia, destacando su aporte y calidad.

Experiencias nacionales e internacionales

Durante la primera jornada del Congreso se desarrollaron conferencias magistrales sobre los retos y desafíos de las unidades de flagrancia; la atención especial de los delitos en flagrancia; la tutela cautelar y eficiencia del proceso penal desde la perspectiva de la justicia penal italiana; la Defensa Pública en las Unidades de Flagrancia Delictiva; las aprehensiones en flagrancia y los procedimientos de flagrancia y abreviados en Colombia y Perú.

Las ponencias están a cargo de especialistas de Perú, Costa Rica, Italia, Panamá y Colombia, quienes comparten experiencias y conocimientos sobre los modelos de atención de casos en flagrancia y los desafíos que enfrenta la justicia penal contemporánea.

El encuentro, que continuará hasta el 14 de agosto, permite a los representantes de la Corte de Lambayeque conocer experiencias desarrolladas en otros sistemas de justicia y, a la vez, compartir los avances y aprendizajes alcanzados en la implementación del modelo de flagrancia en el distrito judicial.

La participación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en este encuentro internacional pone en evidencia el trabajo que se viene desarrollando en materia de flagrancia y el compromiso de sus magistrados y servidores con una administración de justicia oportuna, célere y eficaz, en coordinación con las demás instituciones que intervienen en la atención de estos casos.