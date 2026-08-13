Corte de Lambayeque participará en Jornada Judicial Extraordinaria este 14 de agosto

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participará en la Jornada Judicial Extraordinaria 2026, que se desarrollará durante 24 horas continuas desde las 00:00 horas del viernes 14 de agosto, con la participación voluntaria de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes sumarán esfuerzos para atender actividades orientadas a la descarga procesal y administrativa.

La jornada se desarrollará de manera simultánea en la Corte Suprema de Justicia de la República y en los distritos judiciales del país, conforme a la Resolución Administrativa N.° 000265-2026-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que autoriza su realización por un periodo de 24 horas.

Durante esta actividad extraordinaria, los órganos jurisdiccionales participantes de la Corte de Lambayeque desarrollarán diversas labores procesales, entre ellas la emisión de sentencias, autos y decretos, ingreso de expedientes, realización de notificaciones y audiencias efectivamente realizadas. Los actos procesales serán registrados en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), establecido como fuente oficial para la recopilación de la información correspondiente a la jornada.

Asimismo, se contará con la participación voluntaria de las oficinas administrativas y de apoyo de la Corte, cuyos servidores atenderán documentos y trámites propios de sus funciones, de acuerdo con las necesidades y metas establecidas para esta jornada. De esta manera, tanto el ámbito jurisdiccional como administrativo contribuirán al propósito de brindar una respuesta más oportuna a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.

El inicio de la Jornada Judicial Extraordinaria 2026 estará marcado por un acto inaugural que se desarrollará a las 00:00 horas del viernes 14 de agosto, con participación virtual y simultánea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República, las Cortes Superiores de Justicia del país, la Gerencia General y la Procuraduría Pública del Poder Judicial.



En el caso de la Corte de Lambayeque, esta participación tiene como antecedente los resultados alcanzados durante la Jornada Judicial Extraordinaria 2025. En aquella oportunidad, los resultados a nivel nacional fueron organizados por grupos de cortes superiores, correspondiendo a Lambayeque integrar el Grupo 2, junto con las cortes de Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima Norte y Lima Este.

Dentro de dicho grupo, la materia comercial obtuvo el primer lugar nacional con 950 actos procesales, mientras que el Módulo Constitucional alcanzó también el primer puesto nacional con 728 actos procesales. Asimismo, el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral ocupó el tercer lugar nacional con 5,489 actos procesales.

Estos resultados reflejan la participación activa de los órganos jurisdiccionales de la Corte de Lambayeque en esta iniciativa institucional, que cada año convoca a los integrantes del Poder Judicial a sumar esfuerzos para atender la carga procesal y contribuir a una justicia más célere y oportuna.

Con la Jornada Judicial Extraordinaria 2026, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte de Lambayeque volverán a unir esfuerzos durante 24 horas para avanzar en la atención de expedientes, actos procesales y trámites administrativos, reafirmando el compromiso institucional de brindar una gestión al servicio de las personas.