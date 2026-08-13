Corte de Lambayeque reconoce a equipo del Módulo de Violencia de Jaén

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El compromiso con una justicia que garantice los derechos de las mujeres también se construye desde las sedes judiciales de las provincias. En ese marco, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reconoció al magistrado y servidores del Tercer Juzgado Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Jaén, por su aporte a la campaña de transformación “8 de marzo: Aprender para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, iniciativa distinguida a nivel nacional por el Poder Judicial.

En la sede Jaén, recibieron este reconocimiento el doctor Elmer Alonso Torres Huamanchumo, juez del Tercer Juzgado Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Rosa Ysela Zuñe Castañeda, psicóloga; Paola Santín Santamaría, asistente judicial; y José Luis Granda Calle, profesional legal del juzgado, quienes participaron en las acciones desarrolladas como parte de esta buena práctica.

El reconocimiento destaca el aporte realizado desde el ámbito jurisdiccional y multidisciplinario, donde cada integrante contribuyó, desde sus respectivas funciones, al desarrollo de una propuesta orientada a generar aprendizajes y reflexiones sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la importancia de prevenir situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.

Esta iniciativa formó parte de las acciones impulsadas por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el marco del “Reconocimiento a las Buenas Prácticas por la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, distinción aprobada mediante la Resolución Administrativa N.° 160-2026-CE-PJ, que reconoció a nivel nacional las experiencias desarrolladas por las instituciones del Poder Judicial.

El trabajo desarrollado desde Jaén evidencia que las buenas prácticas judiciales también se construyen en el territorio, con la participación de magistrados y servidores que, desde el contacto directo con la ciudadanía, aportan a una atención de justicia que incorpora una mirada de igualdad y respeto a los derechos fundamentales.

Cabe destacar que en la ciudad de Chiclayo se realizó previamente la ceremonia institucional de reconocimiento al equipo que participó en esta iniciativa, ocasión en la que se entregó la Resolución Administrativa N.° 1043-2026-P-CSJLA/PJ, mediante la cual se expresó la felicitación institucional a los integrantes que contribuyeron al desarrollo e implementación de la campaña distinguida a nivel nacional.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reconoce el aporte de sus equipos de trabajo en las diferentes sedes judiciales y reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a una justicia cercana a las personas y comprometida con la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres.