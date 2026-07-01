Corte de Lambayeque inicia recuperación de la histórica sede San José con entrega de terreno

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque marcó un nuevo hito en el proceso de recuperación de su emblemática sede San José con la suscripción del acta de entrega de terreno al Consorcio Edifica, acto que da inicio a la elaboración del expediente técnico del proyecto "Recuperación de los Servicios de Administración de Justicia en la sede San José de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque".

La ceremonia protocolar fue presidida por el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, y contó con la participación del administrador distrital, Econ. Miguel Ángel Valdivia Morales; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Ing. Rudy Ruiz Pérez; y el representante del Consorcio Edifica, Ing. Evin Manuel Arancibia Tumes, además de funcionarios, administradores y servidores judiciales.

Durante su intervención, el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo destacó que este acto representa el inicio de una etapa decisiva para concretar la recuperación de una infraestructura que forma parte de la historia institucional y de la memoria de la ciudad de Chiclayo.

Se presenta un diseño moderno y funcional para la administración de justicia. Fuente: difusión.

Asimismo, recordó que el proyecto es el resultado de un trabajo sostenido desarrollado en los últimos años, el cual comprendió la demolición de los restos de la antigua infraestructura afectada por el fenómeno climático ocurrido en 2023, la declaración de viabilidad del proyecto y la aprobación del anteproyecto, gracias al trabajo articulado con la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

"Hoy no empezamos de cero; este es el resultado de un esfuerzo técnico y coordinado que nos permite avanzar hacia una infraestructura moderna, segura y acorde con las necesidades del servicio de justicia", señaló.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resaltó el significado histórico de la sede San José, donde durante más de un siglo se impartió justicia y que constituye uno de los inmuebles más representativos del Distrito Judicial de Lambayeque.

"Esta no es una sede cualquiera. Es parte de la historia de nuestra institución y de la ciudad. Llegar a este momento ha requerido perseverancia, gestiones y un trabajo técnico muy riguroso. Hoy damos un paso fundamental para hacer realidad una infraestructura que preserve su valor histórico e incorpore las condiciones tecnológicas y funcionales que demanda la administración de justicia del siglo XXI", expresó.

Asimismo, exhortó al Consorcio Edifica a desarrollar un expediente técnico de la más alta calidad, que permita ejecutar una obra moderna y perdurable, en beneficio de las futuras generaciones de usuarios y operadores de justicia.

Como parte del acto protocolar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el representante del Consorcio Edifica suscribieron el acta de entrega de terreno, oficializando el inicio de los trabajos de consultoría.

El expediente técnico prevé una edificación de dos niveles y 2,678.59 m². Fuente: difusión.

El expediente técnico contempla el diseño de una edificación de dos niveles con un área techada total de 2,678.59 metros cuadrados, e incluirá el desarrollo integral de las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y de comunicaciones, entre otras. Para esta labor, el consultor dispondrá de un plazo de 210 días calendario.

Con este importante avance, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura judicial, impulsando proyectos que permitan brindar un servicio de justicia moderno, eficiente y acorde con las necesidades de la ciudadanía.