HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Los 'peces gordos' del Derecho | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

El primer lunes de marzo se llevó a cabo el izamiento del pabellón nacional en la Corte Superior de Justicia de Sullana, en presencia de magistrados y servidores judiciales.

Las magistradas Ana Libia Jiménez Pineda y Cinthia Pamela Imán de la Cruz participaron en esta ceremonia. Fuente: Difusión.
Las magistradas Ana Libia Jiménez Pineda y Cinthia Pamela Imán de la Cruz participaron en esta ceremonia. Fuente: Difusión.

Con la presencia de magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se realizó el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Sullana el primer lunes del mes de marzo.

El presidente de la Corte Yone Pedro Li Córdova tuvo el honor de izar el pabellón nacional y las Magistradas Ana Libia Jiménez Pineda, Jueza del segundo juzgado Civil de Sullana y Cinthia Pamela Imán de la Cruz, Jueza Supernumerario del Segundo Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Sullana.

Notas relacionadas
Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

LEER MÁS
Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

LEER MÁS
Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gabriela Villanueva, Michael Jackson de 'Yo soy', se despide de uno de sus bailarines con emotivo mensaje: "Con la esperanza de que no sea el final"

Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

Judicialidad

Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Debate presidencial 2026: candidatos plantean tecnología en educación y reformas para generar empleos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025