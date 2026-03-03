Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"
Con la presencia de magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se realizó el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Sullana el primer lunes del mes de marzo.
El presidente de la Corte Yone Pedro Li Córdova tuvo el honor de izar el pabellón nacional y las Magistradas Ana Libia Jiménez Pineda, Jueza del segundo juzgado Civil de Sullana y Cinthia Pamela Imán de la Cruz, Jueza Supernumerario del Segundo Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Sullana.